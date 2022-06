Die Ukrainer jubeln nach dem Sieg gegen Schottland im Hampden Park Stadion in Glasgow, Schottland. Bild: keystone

Die Ukraine siegt gegen Schottland – jetzt fehlt noch ein Sieg zur WM-Teilnahme

Die Ukraine feiert einen emotionalen Sieg und darf weiter von der WM-Teilnahme träumen. Die Osteuropäer schlagen Schottland im Halbfinal der Europa-Barrage auswärts 2:1 und treffen nun am Sonntag im Final auf Wales.

Im Vorfeld des ursprünglich im März angesetzten K.o.-Spiels machten die ukrainischen Fussballer klar, dass sie den unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Landsleuten mit einem Sieg ein Geschenk machen wollen. Und die Gelb-Blauen setzten ihren Plan im ersten Pflichtspiel seit dem Einmarsch der Russen perfekt in die Tat um.

Roman Yaremchuck feiert das zweite Tor gegen Schottland. Bild: keystone

Captain Andrej Jarmolenko brachte die Gäste im stimmungsgeladenen Hampton Park in Glasgow nach 33 Minuten 1:0 in Führung, kurz nach der Pause erhöhte Roman Jaremtschuk (49.) auf 2:0. Obschon sich die Schotten lange schwer taten, geriet der Sieg der Ukrainer nochmals in Gefahr, weil ihr Goalie Georgi Buschtschan mit einem Fehler knapp zehn Minuten vor Schluss den Gegner das 1:2 durch Callum McGregor ermöglichte. Doch zu mehr reichte es dem Heimteam nicht, schliesslich machte Artem Dowbyk in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Deckel drauf.

Damit fehlt der Ukraine noch ein Sieg zur zweiten WM-Teilnahme nach 2006. Als letzte Hürde auf dem Weg nach Katar wartet auf das Team von Trainer Alexander Petrakow am kommenden Sonntag Wales. Der Sieger dieses Duells sichert sich das letzte europäische Ticket und trifft an der die WM am Jahresende in der Gruppe B auf England, Iran und die USA. (saw/sda)