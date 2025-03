Seine Grösse von 2,08 m hilft Randy Johnson dabei, besonders scharf zu werfen. Bild: www.imago-images.de

Unvergessen

«Überall Federn» – Baseball-Legende trifft Taube im Flug

24. März 2001: Der Vogel hatte in seinem Leben vermutlich schon bessere Entscheidungen gefällt als seine allerletzte. Er querte genau in dem Moment vor Randy Johnson, als dieser einen Baseball nach vorne schleuderte.

Ralf Meile

Als zehnfacher All-Star und Mitglied der Hall of Fame ist Randy Johnson eine Baseball-Legende, als einer der ganz wenigen gelang ihm in der MLB ein «Perfect Game». 2001 gewann der Kalifornier mit den Arizona Diamondbacks die World Series, in der Finalserie wurde der Pitcher zum MVP gekürt.

Johnson im Trikot der Diamondbacks. Bild: www.imago-images.de

Doch Johnson konnte in seiner Karriere, die er 2009 nach 22 Saisons in der Major League Baseball beendete, noch so viele Strikeouts fabrizieren. Jahre später sagt er, beinahe so oft wie auf die World Series werde er auf einen bizarren Vorfall angesprochen.

Dieser ereignet sich am 24. März 2001 in Tucson (Arizona). Das siebte Inning im Vorbereitungsspiel zwischen den Diamondbacks und den San Francisco Giants läuft, als Randy Johnson einen Fastball wirft. Doch der Ball kommt nicht bei Catcher Rod Barajas an.

Johnson trifft eine Taube, die im für sie unglücklichsten Moment zwischen Pitcher und Catcher fliegt. «Ich kauere da und warte darauf, dass ich das Ding fange, und alles, was man sieht, ist eine Explosion. Und einfach überall waren Federn», schildert Barajas. Der Wurf zählt nicht, er wird als «No pitch» gewertet – begleitet von einem mitleidvollen «Oooh» von den Rängen.

Disclaimer: Bei diesem Wurf stirbt ein Tier. Video: YouTube/Wyatt Sexton

Johnson, mit 2,08 m der längste Spieler der ganzen Liga, besitzt zu dieser Zeit auch den wohl schärfsten Schuss. Schon als er noch für die Seattle Mariners spielt, gibt er dieses legendäres Zitat ab:

«Ich habe keine Pistole zuhause, aber ich bewahre einen Sack mit Basebällen neben meinem Bett auf. Sollte jemand einbrechen, trägt er besser einen Helm, denn ich werde auf den Kopf zielen.»

Während einige Fans den Abschuss der Taube feiern, ist «The Big Unit» anders zumute. «Ich fand das gar nicht so lustig», sagt Johnson unmittelbar nach dem Spiel, das Arizona 10:5 gewinnt. «Das war dramatisch», meint Diamondbacks-Manager Bob Brenly, «ich kann ehrlich sagen, dass ich so etwas noch nie gesehen habe.»

Der Ornithologe Henry Streby von der Universität in Toledo spricht bei «Newsweek» davon, dass die Taube wenigstens nicht lange habe leiden müssen. «Aber ich fühle mich schlecht, wenn ich daran denke, dass es um diese Jahreszeit wahrscheinlich ein Brutvogel war, mit einem Nest mit Eiern oder hungrigen Küken.»

Randy Johnson betätigt sich heute als Fotograf. Sein Firmenlogo? Eine Taube auf dem Rücken und einige Federn in der Luft.

Randy Johnson auf seiner Website. Bild: rj51photos