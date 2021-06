Sport

Unvergessen

28.06.2012: «Super-Mario» Balotelli schiesst Deutschland ab



Bild: AP

Unvergessen

«Super-Mario» Balotelli schiesst Deutschland ab und lässt seine Muskeln spielen

28. Juni 2012: Im EM-Halbfinal schiesst Mario Balotelli zwei Tore gegen Deutschland und ebnet der Squadra Azzurra den Weg in den Final – sein Jubel nach dem zweiten Tor ist für die Ewigkeit. Auch sonst sorgt der Stürmer an der Euro 2012 für viel Aufsehen.

Janick Wetterwald Janick Wetterwald

Vor genau vier Jahren hatte Mario Balotelli seinen grossen Tag in der italienischen Nationalmannschaft. Es war eigentlich der einzige wirkliche Lichtblick für den Stürmer in der «Squadra Azzurra» – dazu kamen einige Eskapaden des «Bad Boy».

«Das war der schönste Abend meines Lebens.» spon

Die Liste seiner Skandale ist länger als jene der sportlichen Erfolge. Zu denen gehören aber immerhin drei italienische Meisterschaften, der Champions-League-Titel im Jahr 2010 sowie je ein Triumph im FA-Cup und in der englischen Meisterschaft. Zudem wurde Balotelli mit Italien 2012 Vize-Europameister.

Bild: Catherine Ivill/freshfocus

Mario Balotelli – die Schnecke

Im ersten Spiel der Italiener an der EM 2012 in der Ukraine und Polen durften sich die «Azzurri» gleich mit dem amtierenden Welt- und Europameister Spanien messen. Mario Balotelli stand in der Startformation der Mannschaft von Cesare Prandelli.

«Balotelli muss lernen, mit Kritik, den Erwartungen der Mannschaft an ihn und der Ersatzbank klarzukommen, wenn er ein Champion werden will.» n-tv.de

Das Spiel war auf Messers Schneide, als Balotelli Sergio Ramos in der zweiten Halbzeit den Ball an der Seitenlinie abluchste. Der Weg für den Stürmer war frei und nur noch Spanien-Hüter Iker Casillas stand dem 1:0 für Italien im Weg. Doch dann verging dem extrovertierten Stürmer die Lust am Sprinten und er schlief auf dem Weg zum Goal beinahe ein.

Balotelli verschläft das Tor – Ramos klärt Video: streamable

Sergio Ramos lief den Angreifer ab und spitzelte den Ball weg – Mario Balotelli wurde kurze Zeit später ausgewechselt. Antonio Di Natale kam ins Spiel und erzielte wenige Augenblicke später die Führung für Italien – am Ende ging das Spiel 1:1 aus.

Die Reaktion und wieder Ärger

Danach spielte der damalige Stürmer von Manchester City im zweiten Spiel gegen Kroatien noch von Beginn an, musste aber nach 70 Minuten ohne Torerfolg erneut für Di Natale weichen – die Kroaten glichen das Spiel danach noch aus. Im letzten Spiel gegen Irland brauchte das Team von Prandelli somit noch einen Sieg und musste gleichzeitig auf einen Sieg der Spanier gegen Kroatien hoffen.

In diesem entscheidenden dritten Match schmorte Balotelli zuerst nur auf der Bank. Nach 74 Minuten wurde er beim Stand von 1:0 für Italien eingewechselt, kurz vor Schluss buchte er das 2:0. Gleichzeitig verlor Kroatien gegen Spanien – somit qualifizierte sich Italien für die Viertelfinals.

Zu Reden gab aber mehr Balotellis «Jubel» nach dem Tor: Direkt nach dem Treffer blickte er fast schon wütend in Richtung italienische Bank und begann zu fuchteln und zu schreien. Teamkollege Leonardo Bonucci hielt ihm daraufhin die Hand vor den Mund und sprach dem Stürmer etwas ins Ohr. Es folgte noch am gleichen Abend eine Aussprache mit Prandelli und am Ende gab es sogar Lob vom Trainer:

«Das waren seine besten 20 Minuten bei dieser EM.» n-tv.de

Am Tag danach sagte Bonucci zur Jubelszene:

«Er hat Englisch gesprochen. Ich habe ihn nicht verstanden.» n-tv.de

Doppelpack und legendärer Jubel

Im Viertelfinal gegen England stand Balotelli wieder von Anfang an auf dem Platz und spielte die vollen 120 Minuten bis zum Penaltyschiessen durch – keiner Mannschaft gelang bis dahin ein Tor. Als erster Schütze von Italien versenkte er den Elfmeter gegen Joe Hart – seinen Teamkollegen bei den «Citizens» – souverän und am Ende war die «Squadra Azzurra» eine Runde weiter.

So kam es zur Halbfinalpartie gegen Deutschland. Die Deutschen hatten sich im Viertelfinal mit 4:2 gegen Griechenland durchgesetzt. Am Abend des 28. Juni 2012 ging dann also DAS Spiel des Mario Balotelli in Warschau über die Bühne. Mit seinem Doppelpack in der 20. sowie 36. Spielminute schoss er die deutsche Elf im Alleingang ab. Besonders sein zweiter Treffer war sehenswert – und der Jubel zu diesem Tor ist für die Ewigkeit.

Das Tor und der legendäre Jubel Video: streamable

Hier noch das Standbild dazu: Bild: Vadim Ghirda/AP/KEYSTONE

Es war die Pose des Turniers und es ging nicht lange, bis hunderte von lustigen Bildern zu diesem Torjubel im Internet kursierten. Es gibt sogar ein Youtube-Video dazu:

Finalniederlage und der grosse Fall

Im Final traf Italien wie schon zu Beginn des Turniers auf Spanien. Im Gegensatz zum Gruppenspiel hatten Balotelli und Co. in diesem Endspiel nicht den Hauch einer Chance. Sie verloren gleich mit 0:4. Zwei Jahre später, an der WM 2014, war «Super-Mario» Stammspieler bei den Azzurri, konnte das Aus nach der Gruppenphase aber nicht abwenden.

Bild: EPA/ANSA

Auf Klubebene lief es dem ehemaligen Stürmertalent auch immer schlechter. Nach einer Odyssee durch Europa mit Stationen beim FC Liverpool, AC Mailand, OGC NIzza und Olympique Marseille landete Balotelli beim italienischen Zweitligisten Monza. Immerhin: In den letzten Jahren wurde es auch neben dem Platz ruhiger um den früheren Skandalprofi.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Sprüche von Mario Balotelli 1 / 14 Die besten Sprüche von Mario Balotelli quelle: epa/epa / sebastien nogier So sieht es aus, wenn zwei Laien ein Fussballspiel kommentieren Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter