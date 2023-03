Yoric Ravet versagen im Penaltyschiessen die Nerven. Bild: KEYSTONE

Winterthur gelingt nach 0:2 noch die grosse Cup-Sensation gegen YB

1. März 2017: Bevor die Young Boys zu ihrer Serie mit vier Meistertiteln ansetzen, müssen sie noch einmal untendurch. Im Schweizer Cup bleibt YB zuhause am Zweitletzten der Challenge League hängen. Für den späteren Meistertrainer Adi Hütter wird die Luft dünn.

Es sind harte Jahre, die die Fans der Young Boys durchmachen müssen. Ab und zu kommen sie einem Titelgewinn zwar nahe, aber klappen tut es nie. Für lange Zeit bleibt der Cupsieg 1987 der letzte grosse Erfolg.

Anfang März 2017 ist der Meisterzug bereits wieder abgefahren. Der FC Basel hat 17 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Berner, am Ende der Saison wird der FCB zum achten Mal in Folge Schweizer Meister.

Ein vermeintliches Freilos

Aber vielleicht geht ja im Cup etwas. Nach Siegen beim SC Veltheim aus Winterthur (6:0), in Bazenheid (7:1) und im Achtelfinal gegen GC (5:0) meint es die Losfee gut mit YB. Im Viertelfinal darf es zum einen zuhause antreten und zum anderen gegen den Zweitletzten der Challenge League ran, den FC Winterthur. Vor dem Cupspiel haben die Zürcher in 13 Partien nur einen Sieg geholt. Ein vermeintliches Freilos.

Früher Jubel: Hoarau und Co. feiern das 1:0. Bild: KEYSTONE

Vor 9462 Zuschauern nimmt die Partie auf dem Berner Kunstrasen denn auch den erwarteten Lauf. Torjäger Guillaume Hoarau schiesst schon nach acht Minuten das 1:0. Vor der Pause zirkelt Leonardo Bertone einen Freistoss zum 2:0 ins Netz. «YB wie im Training», schildert SRF-Reporter Mario Gehrer in seiner Zusammenfassung.

Eigentlich kann nun nichts mehr schief gehen. Doch es geht alles schief.

Dem Brasilianer Silvio gelingt nach einer Stunde der Anschlusstreffer – und nur fünf Minuten später gleicht Underdog Winterthur aus. Manuel Sutter ist der Torschütze.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

28:6 Abschlüsse in 120 Minuten

Das 2:2 ist ein Schock für YB. Aber die Mannschaft ist nicht völlig von der Rolle. Sie gibt weiter den Ton an, kommt zu zahlreichen Chancen. Hoarau trifft in der Verlängerung erst die Latte und später den Pfosten. 28:6 Abschlüsse zählt die «Berner Zeitung» am Ende. Ihr Matchbericht trägt den Titel: «YB, wie es versagt und verliert».

Denn der Ball will einfach nicht mehr rein. So kommt es nach 120 Minuten zum Penaltyschiessen – etwas, das man noch zur Pause kaum für möglich gehalten hatte. In dieser Entscheidung aus elf Metern treffen alle fünf Schützen des FC Winterthur. Winti-Goalie Matthias Minder wird zum grossen Held, denn er wehrt den Penalty des YB-Franzosen Yoric Ravet ab.

Winterthurs Helden des Abends: Goalie Minder und die Torschützen Silvio und Sutter. Bild: KEYSTONE

Schweizer Cup 2016/17 Für den FC Winterthur ist in der Runde darauf Schluss. Im Halbfinal gibt es eine 1:3-Heimniederlage gegen den FC Basel, wobei ein aus FCW-Sicht skandalöser Penaltyentscheid am Ursprung steht.



Basel gewinnt danach den Final gegen Sion mit 3:0 und sorgt dafür, dass die einzigartige Bilanz der Walliser nach 13 Siegen in den 13 ersten Cupfinals endet.

Die nächste Blamage

Wieder bleiben die Young Boys damit an einem Unterklassigen hängen. 2012 war schon einmal Winterthur zu stark, ein Jahr darauf der FC Wil, dann schied man gegen Le Mont aus und 2015 sogar gegen den SC Buochs aus der 2. Liga Inter.

Es will einfach nicht. Da können Züri West noch so oft «Irgendeinisch fingts ds Glück eim» singen. Und so feiert Gelb-Schwarz im Sommer 2017 nicht den ersten Cupsieg seit einer halben Ewigkeit, sondern das traurige Jubiläum von 30 Jahren ohne Titel.

Pleite in der Provinz: 2014 bleibt YB an Buochs hängen. Bild: KEYSTONE

YB-Trainer Adi Hütter bezeichnet die Niederlage als eine seiner bittersten Stunden. Dem Vorarlberger verschlägt es die Sprache: «Bitte verzeihen Sie, wenn ich nicht immer die entsprechende Antwort finde. Das ist schwer in Worte zu fassen.»

Viele Anhänger haben die Schnauze voll. Sie fordern nach dem blamablen Ausscheiden Hütters Entlassung. Jahre später wird YB-Sportchef Christoph Spycher vom «ersten schwierigen Moment» im Amt sprechen.

Haderte an diesem Abend mit der Chancenverwertung: Trainer Adi Hütter. Bild: KEYSTONE

«Irgendeinisch fingts ds Glück eim»

Was schief gehen kann, geht damals bei YB schief. Murphy's Law. Irgendwann haben sie noch alles veryoungboyst. Das Verb hatte es längst ins Vokabular Schweizer Fussballfans geschafft. Doch wieder liegt man falsch, so falsch wie zur Pause gegen Winterthur, als man glaubte, dass eine 2:0-Führung vermeintlich nicht mehr zu verspielen sei.

Denn was nun folgt, ist die Wiederholung der erfolgreichsten Ära der Klubgeschichte. Wie in den 1950er-Jahren werden die Young Boys ab 2018 vier Mal in Folge Schweizer Meister. Zunächst mit Adi Hütter an der Seitenlinie, denn Spycher hält an seinem Trainer fest.

YB muss lange und oft untendurch. Aber das Glück hat die Berner endlich gefunden.

