Die Nuggets feiern ihre Titel-Premiere mit viel Konfetti.

Denver Nuggets holen erstmals den Titel in der NBA – Jokic ist MVP

Die Denver Nuggets holen zum ersten Mal den Titel in der NBA. Das Team aus Colorado gewinnt das fünfte Spiel in der Best-of-7-Finalserie gegen die Miami Heat 94:89 und setzt sich mit 4:1 Siegen durch.

Es war ein wildes Spiel, das den Zuschauern in Denver geboten wurde. Mehrmals wechselte die Führung. Im zweiten Viertel lagen die Gäste aus Miami zwischenzeitlich mit 10 Punkten in Front. Erst gegen Ende des dritten Viertels holten sich die Nuggets die Führung zurück.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/FreeDawkins

Im Schlussviertel war die Partie minutenlang wild, zwischenzeitlich vergaben die beiden Teams insgesamt zehn Wurfversuche in Serie und liessen jegliche Struktur in ihrem Spiel vermissen. Als Miami in den Schlussminuten Chancen auf den zweiten Sieg hatte, sorgte ein Fehlpass von Jimmy Butler 28 Sekunden vor dem Ende für die Vorentscheidung.

Jokic zum wertvollsten Spieler gewählt

Bester Werfer war einmal mehr Nikola Jokic. Der Anführer der Nuggets steuerte 28 Punkte und 16 Rebounds zum Sieg seiner Mannschaft bei. Der Serbe wurde im Anschluss als wertvollster Spieler der Final-Serie ausgezeichnet.

Mit einem Schnitt von 30,2 Punkten, 14 Rebounds und 7,2 Vorlagen war der 28-Jährige in den fünf Spielen gegen die Miami Heat wie zuvor schon die ganzen NBA-Playoffs hindurch der überragende Spieler. Niemand erzielte in den Playoffs mehr Punkte, Vorlagen oder Rebounds als der Nuggets-Center, der in seiner Karriere schon zwei Mal zum wertvollsten Spieler der Regular Season gewählt worden war.

Von Beginn an dominiert

Es ist der erste Titel in der NBA für die Franchise aus Colorado. Denver hatte die Regular Season an der Spitze der Western Conference abgeschlossen und sich in den Playoffs gegen die Minnesota Timberwolves, die Phoenix Suns und die Los Angeles Lakers durchgesetzt. Ernsthaft in Bedrängnis brachte sie weder eines dieser Teams, noch Finalgegner Miami.

Die letzten Sekunden des Spiels und die Feier der Nuggets. Video: YouTube/House of Highlights

Die Miami Heat schafften den Sprung in die Playoffs mit Rang 8 nur knapp. Danach überraschten sie und schalteten die favorisierten Milwaukee Bucks, die New York Knicks und die Boston Celtics aus. Comebacks wie in den Runden zuvor gab es für das Team gegen Denver aber nicht mehr.

Miami unterlag wie zuletzt 2020 den Los Angeles Lakers und zuvor 2014 den San Antonio Spurs erneut in den NBA-Finals und muss zehn Jahre nach der bislang letzten Meisterschaft weiter auf den vierten Erfolg warten. (abu/sda/dpa)