LeBron, Curry, Durant – US-Basketballer schicken ein Dream Team zu Olympia

Mit seinen 39 Jahren müsse er keine zentrale Rolle in der Mannschaft mehr übernehmen, betonte LeBron James. «Ich glaube nicht, dass es eine zu grosse körperliche Belastung wäre», meinte er im Herbst. «Ich müsste nicht viel tun: Ein bisschen rebounden, ein wenig passen, ein paar Schüsse blocken.» (ram/sda/dpa)

Nicht nominiert ist Draymond Green. Der Warriors-Profi, ein zweifacher Olympiasieger, war in der NBA zuletzt nach einem Faustschlag gesperrt gewesen.

Kevin Durant beim Olympiasieg der US-Basketballer 2021 in Tokio. Bild: keystone

Curry hat noch nie für das US-Team an Olympischen Spielen teilgenommen. Durant könnte derweil als erster Basketballer zum vierten Mal Olympiasieger werden.

Das vorläufige Kader der USA für die Olympischen Spiele 2024 in Paris liest sich wie eine All-Star-Auswahl. Im vorläufigen 41-Mann-Kader des US-Basketballverbandes stehen unter anderem:

Gemeinsam in Paris? LeBron James (links) und Stephen Curry. Bild: keystone

