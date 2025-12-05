trüb und nass
DE | FR
burger
Sport
Fussball

VAR-Ausweitung auf Eckbälle: FIFA-Schiedsrichter-Chef Collina ist dafür

epa12104143 Chairman of the FIFA Referees Committee Pierluigi Collina speaks during the 75th Ordinary Congress in Ascuncion, Paraguay, 15 May 2025. EPA/Juan Pablo Pino
Pierluigi Collina wünscht sich den VAR auch bei Eckbällen.Bild: keystone

FIFA-Schiedsrichter-Chef Collina ist für Ausweitung des VAR

Auch bei Eckbällen könnte der VAR bei der WM 2026 zum Einsatz kommen. Das zumindest wünscht sich Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina.
05.12.2025, 09:1805.12.2025, 09:18
Ein Artikel von
t-online

FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina befürwortet die Überprüfung von Eckball-Entscheidungen durch den VAR bei der Fussball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli). «Das Hauptkriterium ist ja, dass es dadurch keine Verzögerungen gibt. Aber bei einer Ecke gibt es ja ohnehin eine Verzögerung, weil in der Regel gewartet wird, bis die beiden Innenverteidiger nach vorne gekommen sind», sagte der Italiener Medienberichten zufolge bei einer Veranstaltung in Washington.

«Normalerweise dauert es zehn bis 15 Sekunden, ehe die angreifende Mannschaft bereit zur Ecke ist», sagte der frühere Weltklasse-Referee: «In diesen Sekunden kann festgestellt werden, ob eine Ecke womöglich fälschlicherweise gegeben wurde. Warum sollten wir also in dieser Zeit den Kopf in den Sand stecken und einfach hoffen, dass die Entscheidung nicht falsch ist?»

epa12567395 The VAR sign during the DFB Cup round of sixteen match between VfL Bochum and VfB Stuttgart, in Bochum, Germany, 03 December 2025. EPA/Friedemann Vogel The DFB regulations prohibit any use ...
Der VAR soll künftig auch bei fälschlich gegebenen Eckbällen einschreiten können.Bild: keystone

Entscheidung im Januar

Im Oktober war die FIFA noch mit einem entsprechenden Vorstoss vor den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) gescheitert. Nun sollen diese bei ihrer Versammlung am 20. Januar in London über die Überprüfung von Eckball-Entscheidungen und die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte durch den VAR befinden.

Heute erhält die Nati ihre WM-Gegner – was du zur Auslosung wissen willst

Bisher dürfen nur Tore, Strafstösse, Rote Karten und mögliche Verwechslungen bei Platzverweisen überprüft werden. Die Befürworter der erweiterten Befugnisse argumentieren mit der grossen Bedeutung der Entscheidungen bei einer Endrunde. Kritiker befürchten weitere Spielverzögerungen. (abu/t-online.de)

Mehr Fussball-Geschichten:
Interview
Sion-Präsident Constantin: «Der Klub kostet mich jeden Monat 450'000 Franken»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Neymar und Mbappé simulieren gleich oft»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sion wirft Aarau auch deshalb raus, weil ein VAR fehlte – Basel im Viertelfinal beim FCSG
Der FC Sion wahrt seine Chance auf den 14. Cupsieg der Klubgeschichte. Die Walliser schlugen das Challenge-League-Spitzenteam Aarau etwas glückhaft.
Zur Story