Dem Slowenen Rok Aznog flog bei seinem Sturz der Helm davon. Bild: srf

Sturz von Slowene Rok Aznoh überschattet Odermatt-Triumph – Trainer gibt Entwarnung

Die erste Weltcup-Abfahrt des Winters wurde von einem schweren Sturz des Slowenen Rok Aznoh überschattet. Doch laut seinem Trainer gibt es gute Nachrichten.

Marco Odermatt hat auch die erste Weltcup-Abfahrt des Winters gewonnen. Der Sieg des 28 Jahre alten Alpin-Dominators in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado wurde allerdings von einem schweren Sturz des Slowenen Rok Aznoh überschattet.

Das Rennen musste kurz vor dem Ende für mehr als 20 Minuten unterbrochen werden. Der 23-jährige Aznoh – mit der Startnummer 58 gestartet – hatte die Kontrolle über seine Skier verloren, war mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun gekracht und heftig gestürzt. Sein Helm flog davon. Der Slowene blieb zunächst regungslos liegen, wurde lange behandelt und letztlich mit der Ambulanz und nicht dem Hubschrauber, wie ursprünglich berichtet wurde, in den Spital.

Rok Aznoh wurde nach seinem Sturz minutenlang erstversorgt. Bild: keystone

Noch am gleichen Abend konnte Ales Brezavscek, der slowenische Speed-Trainer, allerdings Entwarnung geben. «Alles ist den Umständen entsprechend in Ordnung, er schwebt nicht in Lebensgefahr, aber das Knie tut ihm weh», hiess es vom Verband. Aznoh zeige Anzeichen einer Gehirnerschütterung, aber ansonsten seien Kopf und Nacken nach ersten Untersuchungen in Ordnung. Im Gesicht habe zudem eine Schnittwunde genäht werden müssen.

Dritte Disziplin – dritter Sieg

Der viermalige Gesamtweltcupsieger Odermatt präsentiert sich rund zwei Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien weiter in Topform. Der Triumph auf der legendären Piste «Birds of Prey» war bereits sein dritter Erfolg in dieser Saison und der insgesamt 48. Weltcup-Sieg seiner Karriere. Zuvor hatte er schon den Riesenslalom im österreichischen Sölden und den Super-G in Copper Mountain/USA gewonnen.

Schneemangel und Wetterkapriolen hatten zu mehreren Änderungen im Rennprogramm von Beaver Creek geführt. Die geplante zweite Abfahrt wurde gestrichen, der Super-G von Samstag auf Freitag vorgezogen. Zudem musste das Ziel nach oben versetzt werden. (abu/t-online.de)