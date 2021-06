Das sind unsere Lieblinge von Italien und der Schweiz – wer sind deine Favoriten?

Die Schweiz trifft in ihrem zweiten EM-Spiel heute Abend (21.00 Uhr) auf den vierfachen Weltmeister Italien. Gegen keinen anderen Gegner hat die Nati öfter gespielt: In 58 Spielen setzte es 28 Niederlagen ab, bei nur 8 Siegen. 22 Mal gab es keinen Sieger.

Die Affiche gegen den südlichen Nachbarn lässt definitiv keinen kalt und auch wenn wir in der Redaktion (ausser Sportchef Zappella) der Nati die Daumen drücken, haben wir fast alle auch bei Italien einen heimlichen Favoriten. Das sind unsere Lieblingsspieler (All-Time) der «Squadra Azzurra» und der Nati:

«Die Squadra Azzurra? Steht für Verteidiger. Knüppelhart, mit allen Wassern gewaschen, im positiven Sinn: richtige Drecksäcke. Einmal war ich im San Siro, Mailänder Derby. Inter-Verteidiger Materazzi schlendert eine Stunde vor dem Match auf den Rasen, die Hände lässig in den Taschen, während jeder Rot-Schwarze herzhaft brüllt: ‹Materazzi! Figlio di puttana!› Und er steht davon scheinbar völlig unbeeindruckt da und schaut sich die Fankurve an, ehe er wieder im Stadionbauch verschwindet. Ach ja: Irgendwas mit diesem Zidane war dann auch noch …»

Andrea Pirlo (Nik Helbling und Dario Bulleri):