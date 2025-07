Von vollem Einsatz bis Luft nach oben – wie bewertest du die Nati-Stars beim EM-Sieg?

«Werden wir so nie mehr erleben»: Nati-Stars nach erstem Sieg an Heim-EM euphorisch

Dank Toren von Géraldine Reuteler in der 76. Minute und Alayah Pilgrim 14 Zeigerumdrehungen später sicherte sich die Schweiz gegen Island im zweiten Spiel den ersten Sieg an dieser Heim-Europameisterschaft. Damit reicht der Nati am Donnerstag gegen Finnland ein Unentschieden zum Erreichen der Viertelfinals.

Das beste Tennis-Match aller Zeiten – Federer verliert seine Wimbledon-Krone an Nadal

6. Juli 2008: Vier Stunden und 48 Minuten Hochspannung – in ihrem dritten Final-Duell in Wimbledon in Serie verliert Roger Federer erstmals gegen seinen Erzrivalen Rafael Nadal. Der epische Fünfsätzer gilt als bestes Tennis-Match aller Zeiten.

Es ist das ewige Duell dieser Ära. Auf der einen Seite Roger Federer, der Rasenkönig mit fünf Wimbledon-Titeln in Serie in der Tasche. Der feingliedrige Künstler mit der virtuosen Technik. Auf der anderen Seite Rafael Nadal, der Sandkönig mit vier French-Open-Titeln in Serie in der Tasche. Der muskelbebackte Kämpfer mit dem unbändigen Willen.