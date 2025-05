Fans und Spieler feiern gemeinsam St.Gallens Sieg gegen Larne. Bild: www.imago-images.de

Das war mein Highlight des Fussball-Jahres – und deins?

Mit dem Final der Champions League und dem Schweizer Cupfinal wird am Wochenende die Fussball-Saison 2024/25 abgeschlossen. Höchste Zeit, kurz zurück zu blicken, bevor der Wahnsinn mit Klub-WM und Frauen-EM schon wieder weitergeht.

Ralf Meile

Was für Spiele! Die beiden Champions-League-Halbfinals zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona waren hochklassig, abwechslungsreich und spannend, und sie boten ein Feuerwerk der Emotionen. Wer sich da nicht begeistern liess, wird in diesem Leben kein Fussball-Fan mehr.

Yann Sommer hext Inter in den Champions-League-Final Video: watson

Doch es müssen überhaupt nicht zwei der besten Mannschaften der Welt sein, die für denkwürdige Momente sorgen. Crystal Palace beispielsweise gelang es im FA-Cup-Final sensationell, den klaren Favoriten Manchester City zu schlagen, und die erste Trophäe der Klubgeschichte zu gewinnen. In Italien wurde mit Bologna ein Verein Cupsieger, dessen letzter Erfolg ein halbes Jahrhundert zurücklag. Der niederländische Cupsieger Go Ahead Eagles musste sogar fast hundert Jahre auf seinen nächsten Titel warten.

36. gegen 35. in der tiefsten Europacup-Kategorie

Und dann gab es da im November noch das Duell zwischen dem Letzten und dem Vorletzten der Conference League – auf den ersten Blick kein Leckerbissen und auch nicht auf den zweiten. Der FC St.Gallen traf auswärts auf den Larne FC, einen Kleinklub aus Nordirland, von dem vor der Auslosung selbst ältere Fussballfans nie etwas gehört hatten.

Rund 2000 Ostschweizer machten sich nach Belfast auf und sie werden den Trip in bester Erinnerung behalten. Höhepunkt war der gemeinsame Fan-Marsch zum Stadion, bei dem eine oft gehörte Frage war: «Du auch hier?»



Singend ging es gemeinsam zum Stadion. Bild: ralf meile

Tatsächlich waren nicht nur die tonangebenden Ultras, eher jung, auf die Insel gereist. Blickte ich mich um, sah ich zahlreiche Grün-Weisse in meinem Alter, die schon im Espenmoos den Meistertitel 2000 feierten. Und ich sah ebenso häufig noch ältere Anhänger, die wahrscheinlich schon 1985 dabei waren, als der FCSG im UEFA-Cup zuhause Inter Mailand vor 16'200 Zuschauern ein 0:0 abrang.

Der «Belfast Telegraph» tags darauf. Bild: ralf meile

Die Vorfreude auf das Spiel war gross und sie wuchs mit jedem Schritt, den der Tross dem Windsor Park näher kam. Viele Bewohner Belfasts schauten im Garten oder aus den Fenstern dem friedlichen Treiben zu, am Tag danach war der grün-weisse Fanmarsch auf dem Titelblatt der Lokalzeitung.

Es kam, was kommen musste und was für einen St.Gallen-Fan nach all den Jahren nun wirklich keine Überraschung sein konnte. Nach einem lahmen Kick gegen einen überforderten Gegner schaute immerhin ein mühsam erarbeiteter 2:1-Sieg heraus. Gut, dass es im Fussball um viel mehr als bloss die Resultate geht!

Du weisst, dass der Gegner eher kein Grossklub ist, wenn im Matchprogramm ganzseitig für neue und gebrauchte Holzpaletten geworben wird. Bild: ralf meile

Und jetzt du!

Was war dein Highlight der Saison 2024/25? Endlich wieder mal eine Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz? Eine lange Nacht vor der Libero-Bar nach dem Klassenerhalt? Oder dein eigener Hattrick im 3.-Liga-Derby gegen den Rivalen aus dem Nachbardorf?

Egal ob Champions League oder Grümpelturnier – wir wollen deine Fussballgeschichte hören! Schreib sie in die Kommentare.