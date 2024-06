Xhaka überragt, Aebischer stark – wie bewertest du die Nati-Stars beim 3:1 gegen Ungarn?

1 / 18

Die Noten der Nati beim 3:1-Sieg gegen Ungarn

Yann Sommer – Note 5: Ehrlich gesagt, ist Sommer lange unterbeschäftigt. Muss vor der Pause nach einem Freistoss eine Kopfball behändigen, sonst nichts. Dafür hat der Inter-Goalie viele Bälle am Fuss, weil ihn die Vorderleute miteinbeziehen. In der zweiten Hälfte braucht es Sommer vor allem bei einem gefährlichen Querpass. Leitet am Ende sogar noch das 3:1 ein. Gute Ausstrahlung.

quelle: keystone / olivier matthys