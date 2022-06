Geraint Thomas mit der Trophäe für den Gesamtsieger der Tour de Suisse. Bild: keystone

Thomas holt sich den Gesamtsieg – Küng im Schluss-Zeitfahren knapp geschlagen

Geraint Thomas hat die 85. Tour de Suisse gewonnen. Der 36-jährige Brite, 2018 Sieger der Tour de France und 2021 Sieger der Tour de Romandie, überholte im Zeitfahren in Vaduz noch den vormaligen Leader Sergio Higuita. Stefan Küng wird starker Gesamt-Fünfter.

Geraint Thomas' Vorsprung auf den Kolumbianer Higuita, der die Schlussetappe mit nur zwei Sekunden Vorsprung in Angriff genommen hatte, betrug am Ende komfortable 72 Sekunden. Gesamt-Dritter nach den fast 1350 km durch die Schweiz wurde der Däne Jakob Fuglsang (1:16 Minuten zurück).

Der Schlussstand im Gesamtklassement. bild: screenshot srf

Bester Schweizer im Gesamtklassement war Stefan Küng mit knapp zweieinhalb Minuten Rückstand auf den ehemaligen Tour-de-France-Sieger vom Team Ineos Grenadiers. Der Thurgauer verbesserte sich im abschliessenden Zeitfahren noch um zwei Positionen in den 5. Rang.

So endete der Kampf um den Toursieg. Video: SRF

Doch noch ein Sieg für Evenepoel

Im Kampf um den Tagessieg lag Stefan Küng bei der Zwischenzeit nach gut elf Kilometern noch an der Spitze. Doch am Ende sah sich der Thurgauer von Remco Evenepoel und Geraint Thomas knapp bezwungen. Auf Sieger Evenepoel büsste er auf den 25,6 vorwiegend flachen Kilometern in Vaduz zehn Sekunden ein.

Evenepoel: «Haben uns auf das Zeitfahren fokussiert.» Video: SRF

Damit konnte sich der Belgier, der vor Wochenfrist als Top-Favorit auf den Gesamtsieg gestartet war, doch noch mit einem Erfolg trösten. Zweiter in der von der Hitze geprägten Prüfung gegen die Uhr in der liechtensteinischen Hauptstadt war Thomas (0:03 zurück).

Das Punkteklassement der 85. Tour de Suisse wurde eine Beute des Australiers Michael Matthews, der Bergkönig der Rundfahrt heisst Quinn Simmons und kommt aus den USA. (pre/sda)