Rüegg gewinnt Schlussetappe und damit erneut die Tour Down Under
Noemi Rüegg sorgte in der dritten und letzten Etappe auf überzeugende Art für die Wende zu ihren Gunsten. Die 24-jährige gewann das über 126 Kilometer von Norwood nach Campbelltown führende Teilstück vor Mavi Garcia.
💪 She beat the odds. She had her back against the wall. But she had a jersey to defend, and she did it in a remarkable way. The @SantosLTD Ride of the Day goes to today’s stage winner, and overall winner of the #TourDownUnder, 🇨🇭 Noemi Rüegg!@hyundaiaus | @santosltd… pic.twitter.com/Y1ZQzmmCrS— Santos Tour Down Under 🚴🚴♀️ (@tourdownunder) January 19, 2026
Rüegg entschied mit elf Sekunden Vorsprung auf die Spanierin auch die Gesamtwertung für sich. Nach zwei Etappen hatte die Olympia-Siebte des Strassenrennens der Spiele in Paris noch auf Platz 3 gelegen.
«Ich bin überwältigt», sagte Rüegg. Als Vorjahressiegerin sei sie natürlich mit der Ambition gekommen, den Erfolg zu wiederholen. Doch das sei einfacher gesagt, als getan. «Aber mein Team hat mich so sehr unterstützt, die Kolleginnen glaubten mehr an mich als ich selber. Sie gaben mir so viel Zuversicht.»
🗣️ « I can’t believe it, it’s crazy. We had ambitions to win the race this year, my team is the best, they believe in me more than I do. I played the game with the UAE Team ADQ riders, it all worked out. I’m super stoked » - 🏆 🧡 Noemi Rüegg (EFO)— Santos Tour Down Under 🚴🚴♀️ (@tourdownunder) January 19, 2026
(ram/sda)