Noemi Rüegg gewinnt 2026 zum zweiten Mal die Tour Down Under

17-01-2026 Tour Down Under Women Tappa 01 Willunga - Willunga Aldinga Beach PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxNED
Da möchte man Radprofi sein: Das Feld in der Nähe von Willunga.Bild: www.imago-images.de

Rüegg gewinnt Schlussetappe und damit erneut die Tour Down Under

Noemi Rüegg startet optimal in die Rad-Saison. Die Zürcherin gewinnt im Rahmen der World Tour wie 2025 die Tour Down Under in Australien.
19.01.2026, 06:5119.01.2026, 06:56

Noemi Rüegg sorgte in der dritten und letzten Etappe auf überzeugende Art für die Wende zu ihren Gunsten. Die 24-jährige gewann das über 126 Kilometer von Norwood nach Campbelltown führende Teilstück vor Mavi Garcia.

Rüegg entschied mit elf Sekunden Vorsprung auf die Spanierin auch die Gesamtwertung für sich. Nach zwei Etappen hatte die Olympia-Siebte des Strassenrennens der Spiele in Paris noch auf Platz 3 gelegen.

«Ich bin überwältigt», sagte Rüegg. Als Vorjahressiegerin sei sie natürlich mit der Ambition gekommen, den Erfolg zu wiederholen. Doch das sei einfacher gesagt, als getan. «Aber mein Team hat mich so sehr unterstützt, die Kolleginnen glaubten mehr an mich als ich selber. Sie gaben mir so viel Zuversicht.»

(ram/sda)

Zum Start der Rad-Saison ruhen die Schweizer Hoffnungen auf Noemi Rüegg
Mehr Sport:
