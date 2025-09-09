wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Etappe an der Vuelta wegen Protesten erneut verkürzt

epa12365145 Colombian cyclist Egan Bernal, of INEOS Grenadiers, during stage 16 of the Spanish Cycling Vuelta, which takes place between Poio and Mos-Castro de Herville (Pontevedra), a 167.9 km route, ...
Egan Bernal gewinnt an der Vuelta die verkürzte Etappe.Bild: keystone

Etappe an der Vuelta wegen Protesten erneut verkürzt: Egan Bernal gewinnt im Sprint

09.09.2025, 18:2509.09.2025, 18:25
Mehr «Sport»

Egan Bernal gewinnt die 16. Etappe der Vuelta, die wegen erneuter Proteste verkürzt wurde. Der Kolumbianer setzte sich nach 160 km im Sprint gegen Mikel Landa durch.

Weil drei Kilometer vor dem geplanten Ziel in Castro de Herville eine grosse propalästinensische Demonstration stattfand, wurden die Zeiten und der Sieger acht Kilometer vor der eigentlichen Ziellinie ermittelt.

Egan Bernal von Ineos Grenadiers hatte nach dem Ruhetag am Montag die stärksten Beine und gewann den Bergauf-Sprint gegen den Spanier Mikel Landa. Das Duo hatte sich bei der Bergetappe in Galicien aus einer rund 17-köpfigen Ausreissergruppe gelöst und machte den Sieg unter sich aus. Der Franzose Brieuc Rolland komplettierte als Dritter das Podest.

Das Feld mit den Favoriten auf den Gesamtsieg kam mit über fünf Minuten Rückstand ins Ziel. An der Spitze des Gesamtklassements gab es jedoch keine Verschiebungen. Der Däne Jonas Vingegaard führt weiter 48 Sekunden vor dem Portugiesen João Almeida und 2:38 Minuten vor dem Briten Thomas Pidcock.

Die 17. Etappe am Mittwoch führt über 143 km von O Barco de Valdeorras nach Alto del Morredero. In sich hat es vor allem der Schlussanstieg auf den 1463 m hohen Alto de la Cruz. (riz/sda)

An der Heim-WM in Zermatt: Alessandra Keller gewinnt die Goldmedaille
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
25 fantastisch knappe Fotofinishs
1 / 27
25 fantastisch knappe Fotofinishs
Die Schwedin Ebba Andersson (vorne) schlägt Therese Johaug aus Norwegen an der Nordisch-WM 2025 in Trondheim und gewinnt Gold im Skiathlon über 20 km.
quelle: srf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese (wortwörtlich) atemberaubende Trend-Sportart will Olympia 2028 aufmischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Postecoglou übernimmt in Nottingham +++ Andi Zeqiri wechselt nach Polen
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Trumps weisse USA: Dorf schliesst Schwarze, Schwule und Nicht-Christen aus
5
80 Mio. Einnahmeausfälle wegen Schwarzfahrern – wir waren bei einer Ticketkontrolle dabei
Meistgeteilt
1
Russische Chefpropagandistin offenbar schwer krank
2
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
3
Puerto Rico erwartet Kampfjet Stationierung ++ Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen
4
Sperre für Diakité nach Einspruch erhöht +++ Schweizerinnen testen gegen Kanada
5
Exotischer Besuch in der Schweiz – Flamingo-Jungtiere gesichtet
4 Nati-Gewinner und 1 Verlierer – diese Geschichten schrieben die ersten WM-Qualispiele
Bei den beiden Siegen gegen Kosovo und Slowenien sind im Schweizer Nationalteam mehrere Geschichten geschrieben worden. Das ist das Fazit aus dem ersten Drittel der WM-Qualifikation.
Nico Elvedi kommt nach dem Spiel gegen Slowenien mit einem breiten Lächeln zum Interview. Der Innenverteidiger hat zuvor nicht nur sein drittes Länderspieltor im 59. Einsatz erzielt, sondern auch sonst eine äusserst animierte Partie gezeigt. «Ich bin extrem stolz», sagt der 28-Jährige. «Denn das letzte Jahr war auch mental kein einfaches für mich.» Von Fabian Schär verdrängt, verbrachte Elvedi die gesamte EM in Deutschland auf der Ersatzbank.
Zur Story