An der Heim-WM in Zermatt: Alessandra Keller gewinnt die Goldmedaille

Alessandra Keller sorgt an der Mountainbike-WM im Wallis für einen perfekten Schweizer Auftakt in die Cross-Country-Wettbewerbe. Die Nidwaldnerin gewinnt im Shorttrack in Zermatt Gold.
Keller behauptete sich in der Schlussrunde im Duell um den Sieg gegen die Schwedin Jenny Rissveds, die am Ende um vier Sekunden das Nachsehen hatte. Bronze ging an die Kanadierin Jennifer Jackson, die Ronja Blöchlinger auf den undankbaren 4. Platz verwies.
Kellers erster WM-Triumph bei der Elite überrascht nicht. Zwar startete die 29-jährige Nidwaldnerin aufgrund einer Kreuzband-Operation mit Fragezeichen in die Saison, sie fand den Tritt aber immer besser, je näher die Heim-WM rückte, und über die letzten Jahre war sie aber die beste Athletin in dem rund 20-minütigen Shorttrack-Format, das seit 2018 Teil des Cross-Country-Weltcups ist und in dem zum fünften Mal WM-Medaillen vergeben werden. In der Vorsaison hatte sie wie schon 2022 neben dem Gesamtweltcup auch die Shorttrack-Disziplinenwertung für sich entschieden.
Das sagte Alessandra Keller nach dem Rennen:
«Die Leute am Streckenrand, diese Emotionen - es ist unglaublich! Ich komme aus einem Verletzungswinter, es ist meine Comeback-Saison. Es hätte nicht besser laufen können. Den Titel im Shorttrack wollte ich schon immer gewinnen. Ich wollte es unbedingt und kämpfte bis zum letzten Meter. Es ist für das ganze Team eine riesige Belohnung. Ich werde das gestreifte Weltmeister-Trikot mit Stolz tragen.»
Ronja Blöchlinger fehlten vier Sekunden zu Bronze. Den weiteren Athletinnen des Schweizer Teams lief es nach vielversprechendem Beginn nicht nach Wunsch. Nicole Koller wurde Siebte, Linda Indergand, die nach dem Rennen ihr Karriereende per Ende Saison ankündigte, Neunte. Jolanda Neff musste sich mit Platz 14 begnügen, Sina Frei schied nach einem Sturz an 5. Stelle liegend wie die britische Titelverteidigerin Evie Richards aus.
Am Samstag bietet sich Keller im Cross-Country, der Kerndisziplin, die Möglichkeit nachzudoppeln. Auch dort gehört sie zu den Siegesanwärterinnen. (riz/sda)
