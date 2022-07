Hugo Houle bejubelt seinen ersten Sieg auf der World Tour. Bild: keystone

Kanadier Hugo Houle siegt in den Pyrenäen – Vingegaard bleibt Leader

Hugo Houle gewinnt in Foix die 16. Etappe der Tour de France. Der Kanadier siegt aus einer grossen Ausreissergruppe heraus solo, 1:10 Minuten vor dem Franzosen Valentin Madouas.

Die Anwärter auf den Gesamtsieg kamen im ersten Teilstück in den Pyrenäen mit knapp sechs Minuten Rückstand ins Ziel. Jonas Vingegaard behielt das am letzten Mittwoch übernommene Leadertrikot. Der Däne führt in der Gesamtwertung weiterhin mit 2:22 Minuten Vorsprung vor dem slowenischen Titelverteidiger Tadej Pogacar.

Die 17. Etappe vom Mittwoch führt erneut durch die Pyrenäen. Auf den nur 130 km von Saint-Gaudens nach Peyragudes sind gleich drei Bergwertungen der 1. Kategorie zu absolvieren. (abu/sda)