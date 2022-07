Pidcock Sieger auf der Alpe d'Huez – Vingegaard weiter in Gelb

Im Gesamtklassement führt der Däne mit nun 2:22 Minuten Vorsprung vor Titelverteidiger Pogacar, der sich am französischen Nationalfeiertag auf Kosten des Franzosen Romain Bardet um eine Position in den 2. Rang verbesserte. Dritter ist der Brite Thomas (2:26 zurück) (rst/sda)

Kambundji, Ehammer und Co. – so gross sind die Schweizer Medaillenchancen an der WM

Alpe d'Huez – Pogacar muss am berühmtesten Berg der Tour zurückschlagen

Zum ersten Mal seit 2018 führt die Tour de France heute wieder auf die Alpe d'Huez. Der «mythische Berg» ist das Dessert einer monströsen Königsetappe mit über 4500 Höhenmetern. Erwartet wird der grosse Konter von Tadej Pogacar.

Die erste ganz grosse Bergetappe dieser Tour de France war eine der spannendsten der letzten Jahre. Mit offenem Visier wurde gestern am Col du Calibier und am Schlussaufstieg auf den Col du Granon um Sekunden und Minuten gekämpft – und am Ende passierte das völlig Unerwartete: Der zweifache Toursieger und souveräne Leader Tadej Pogacar brach ein und musste das Maillot Jaune an den Dänen Jonas Vingegaard abtreten. 2:22 Minuten trennen die beiden Topfavoriten auf den Toursieg bereits.