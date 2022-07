Im Schlussaufstieg der 11. Etappe fährt Jonas Vingegard Tadej Pogacar davon. Bild: keystone

Vingegaard fährt Pogacar in den Alpen davon und übernimmt das Leadertrikot

Tadej Pogacar besteht an der Tour de France den ersten Härtetest im Hochgebirge nicht. Der slowenische Titelverteidiger bricht in der 11. Etappe ein und verliert das Maillot jaune an Jonas Vingegaard.

Der Däne vom Team Jumbo-Visma feierte bei der Bergankunft am Col du Granon auf 2413 Metern über Meer einen Solosieg. Der letztjährige Gesamtzweite erwies sich im 11,3 km langen Schlussanstieg als der stärkste Fahrer, den Tageszweiten Nairo Quintana aus Kolumbien distanzierte er um 59 Sekunden.

Van der Poel gibt auf Mathieu van der Poel ist während der 11. Etappe aus der Tour de France ausgestiegen. Der niederländische Superstar war zu Beginn der Alpenetappe zusammen mit seinem grossen Rivalen, dem Belgier Wout van Aert, ausgerissen, wurde später vom Peloton zunächst ein- und dann überholt, bevor er das Handtuch warf.



Der zweifache Gewinner der Flandern-Rundfahrt war nach seinem 5. Platz im Auftaktzeitfahren in Kopenhagen in den letzten Tagen nur noch ein Schatten seiner selbst. Im letzten Jahr hatte Van der Poel die Frankreich-Rundfahrt nach der 8. Etappe verlassen, nachdem er am zweiten Tag einen Etappensieg errungen und danach sechs Tage lang das Maillot jaune getragen hatte.



In der Gesamtwertung führt Vingegaard 2:16 Minuten vor dem Franzosen Romain Bardet, dem Etappendritten. Pogacar liegt als Dritter 2:22 Minuten zurück. (abu/sda)