Ziemlich beste Feinde: Nino Schurter und Matthias Flückiger. Bild: keystone

Was im Zielraum wirklich passierte – Video zeigt Schurters Schlag auf Flückigers Rücken

Der Schweizer Mountainbike-Zoff zwischen Nino Schurter und Matthias Flückiger ist weiterhin in aller Munde: Im Kampf um den Sieg war Schurter beim Weltcup auf der Lenzerheide bei einem fragwürdigen Überholmanöver abseits der TV-Kameras von Landsmann Flückiger zu Fall gekommen und wurde deshalb nur Vierter. Im Ziel geigte der Bündner seinem Rivalen, der als Dritter noch aufs Podest fuhr, deshalb ordentlich die Meinung.

Die heisse Schlussphase – leider ohne Crash von Schurter und Flückiger. Video: SRF

«Du bist nicht normal», warf Schurter seinem Konkurrenten an den Kopf. «Hey, anständig bleiben», entgegnete jemand aus Flückigers Lager. Später wurde gar von einem Schlag von Schurter auf den Rücken seines Kontrahenten gesprochen. «Wenn er mir dann noch eins auf den Rücken haut, dann kann ich es noch weniger begreifen», sagte Flückiger gegenüber dem «Blick» zu Schurters Verbal-Attacke. Dieser wehrte sich sofort gegen den Vorwurf. Er habe Flückiger nicht geschlagen, sondern ihm lediglich auf den Rücken geklopft, liess er über seinen Manager Giusep Fry mitteilen.

Die SRF-Bilder des Vorfalls im Zielraum. Video: SRF

Es stand Aussage gegen Aussage – denn auf den TV-Bildern des SRF war nicht zu sehen, was genau passiert war. Nun ist aus der Mountainbike-Community aber ein weiteres Video aufgetaucht, welches das komplette Rencontre zwischen Schurter und Flückiger zeigt. Klaps oder Schlag – urteile am besten selbst!

Schurter vs. Flückiger im Zielraum: Video: extern / rest/whatsapp / User Input

Wie geht es nun weiter zwischen den beiden besten Schweizer Mountainbiker? «Wir werden dann schon mal zusammen reden und das besprechen», erklärte Schurter am Montag. Die Zeit drängt: In den nächsten Wochen stehen die Weltcuprennen in Vallnord, Snowshoe und Mont-Sainte-Anne an, danach die WM in Les Gets, wo Flückiger seinen ersten und Schurter seinen zehnten Weltmeister-Titel holen will. Spätestens da sollten sich die beiden Streithähne wieder versöhnt haben. (pre)