Video: watson/een

Über 1000 Niederländer – die PSV-Fans marschieren zum Letzigrund

Nachdem es am Vortag bereits zu kleinen Scharmützeln zwischen Anhängern der beiden Teams gekommen ist, empfängt der FC Zürich den PSV Eindhoven am Donnerstagabend zum Duell in der Europa League. Rund 1'300 Gästefans werden erwartet. Diese machten sich lautstark auf den Weg zum Letzigrund.