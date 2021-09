Video: watson

Diese 17-Jährige macht Limbo – aber nicht so wie du denkst 🤯

Die 17-jährige Shristi Dharmendra Sharma bricht den Weltrekord in «Limbo-Skating». In nur 1,69 Sekunden rast die gebürtige Inderin bereits zum fünften Mal an die Spitze der Weltrangliste.

Video: watson

