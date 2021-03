Feller gewinnt vor Noël und Pinturault – Meillard auf Rang 5 – Zenhäusern scheidet aus

Out: Ramon Zenhäusern (SUI) , Adrian Pertl (AUT), Michael Matt (AUT).

Manuel Feller gewinnt das letzte Weltcup-Rennen des Winters. Der Österreicher siegt im Slalom in Lenzerheide vor den Franzosen Clément Noël und Alexis Pinturault. Feller, nach dem ersten Lauf Sechster, feierte seinen zweiten Sieg im Weltcup. Mitte Januar hatte er den ersten von zwei Slaloms in Flachau gewonnen.

«Dass es ganz nach vorne reicht, damit habe ich schon nicht gerechnet. Ich bin sehr happy, wie das aufgegangen ist. Vor dem zweiten Lauf dachte ich mir: noch eine Minute arbeiten, dann ab in die Sommerpause.»

Beim Finale in Lenzerheide setzte sich der Tiroler denkbar knapp durch. Clément und Pinturault, der nach dem Rennen als Gesamtweltcup-Sieger mit der grossen Kristallkugel ausgezeichnet wurde, lagen nur acht und elf Hundertstel zurück. Fellers nach dem ersten Lauf führender Landsmann Marco Schwarz, der Gewinner der Slalom-Kugel, fiel nach einem zeitraubenden Fehler auf Platz 6 zurück.

Beste Schweizer waren Loïc Meillard als Fünfter und Luca Aerni, der im zweiten Lauf mit Bestzeit neun Plätze gutmachte, Siebter. Meillard verpasste die letzte Gelegenheit auf den ersten Slalom-Podestplatz in diesem Winter um 22 Hundertstel.