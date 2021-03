Sport

Wintersport

Ski Alpin: Petra Vlhova gewinnt den Riesenslalom von Jasna



Bild: keystone

Vlhova gewinnt den Riesenslalom von Jasna und holt massig Punkte auf gegenüber Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami erleidet im Kampf um die grosse Kristallkugel einen Rückschlag. Die Tessinerin wird im Riesenslalom in Jasna Neunte. Ihre Konkurrentin Petra Vlhova gewinnt das Heimrennen mit 16 Hundertsteln Vorsprung vor der Neuseeländerin Alice Robinson. Die zur Halbzeit führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin wird Dritte (0,37 zurück).

Video: SRF

Mit dem 19. Weltcupsieg rückt Vlhova im Gesamtweltcup der Leaderin Gut-Behrami ganz nahe. Der Rückstand der Slowakin beträgt noch 36 Punkte. Marta Bassino sicherte sich noch vor dem letzten Riesenslalom in Lenzerheide den erstmaligen Sieg in der Disziplinen-Wertung. Dazu reichte der vierfachen Saisonsiegerin aus Italien in Jasna der 4. Platz.

Video: SRF

Beste Schweizerin in Jasna war Michelle Gisin. Die Engelbergerin reihte sich mit 1,69 Sekunden Rückstand auf dem 8. Platz ein. Wendy Holdener fiel in der Entscheidung noch auf den 16. Rang zurück. Mit Simone Wild (14.), Vanessa Kasper (21.) und Mélanie Meillard (25.) punktete auch die zweite Schweizer Garde. (zap/sda)

Der Liveticker:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup Unsere Ski-Stars sind in die Fragenlawine geraten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter