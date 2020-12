Sport

Ski alpin: Frauen-Riesenslalom von Courchevel mit Lara Gut im Liveticker



Bild: keystone

Bassino gewinnt den Riesenslalom von Courchevel – Gisin beste Schweizerin

Wie schon vor vor zwei Monaten beim ersten Weltcup-Riesenslalom des Winters in Sölden hiess die Siegerin auch in Courchevel Marta Bassino. Die 24-jährige Italienerin triumphierte in Frankreich mit 0,46 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Sara Hector. Die nach dem ersten Lauf führende Slowakin Petra Vlhova fiel am Nachmittag in den 3. Rang zurück (0,59 Sekunden zurück). Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin klassierte sich als Vierte.

Bild: keystone

Für Swiss-Ski resultierten in Courchevel zwei Top-10-Plätze. Michelle Gisin, schon in Sölden als Vierte beste Schweizerin, wurde mit 3,09 Sekunden Rückstand Achte. Lara Gut-Behrami verbesserte sich im zweiten Lauf um sechs Positionen in den 9. Rang. Hingegen Wendy Holdener, die nach halbem Pensum Elfte gewesen war, schied am Nachmittag aus.

Am Sonntag findet in Courchevel gleich nochmals ein Riesenslalom statt. Start zum ersten Lauf ist um 9.30 Uhr. (bal/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

