Marco Odermatt gelingt in Sölden perfekter Auftakt – Meillard enttäuscht

Riesenslalom der Männer, Sölden
1. Marco Odermatt (SUI) 1.56,03
2. Marco Schwarz (AUT) +0,24
3. Atle Lie McGrath (NOR) +0,27

7. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,71
13. Loïc Meillard (SUI) +1,37
15. Filip Zubcic (CRO) +1,56
16. Thomas Tumler (SUI) +1,57
30. Luca Aerni (SUI) +4,55​
Nicht im 2. Lauf: 42. Livio Simonet. 56. Fadri Janutin. 58. Semyel Bissig. Lucas Braathen, Lenz Hächler, Sandro Zurbrügg (alle Out).
Die gesamte Rangliste findest du hier.
The winner Marco Odermatt from Switzerland celebrates in the finish area during the second run of the Mens Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach glacier, i ...
Marco Odermatt feiert einen perfekten Saisonauftakt.Bild: keystone

«Still here!» Marco Odermatt triumphiert in Sölden vor Österreicher Schwarz

Marco Odermatt lanciert die Olympiasaison mit seinem 46. Weltcupsieg. Der Nidwaldner gewinnt den Riesenslalom in Sölden vor Marco Schwarz und Atle Lie McGrath.
26.10.2025, 15:1726.10.2025, 15:17

Odermatt führte bereits nach dem ersten Lauf und trotzte am Nachmittag erfolgreich den Wetterkapriolen, die eine einstündige Verspätung erzwangen. 24 respektive 27 Hundertstel betrug seine Reserve nach den beiden wegen Wind und Schneefall verkürzten Durchgängen. Nach der Zieleinfahrt schrie Odermatt in die Welt: «Still here!» Er, der zuletzt viermal in Serie im Gesamtweltcup sowie im Riesenslalomweltcup triumphierte, ist also noch immer der Schnellste.

Die Siegfahrt von Marco Odermatt.Video: SRF

Es ist Odermatts dritter Triumph in Sölden nach 2021 und 2022. Öfter reüssierte bei der Saison-Ouvertüre auf dem Rettenbachgletscher einzig Ted Ligety (4 Siege). Hermann Maier war wie Odermatt dreimal der Schnellste.

In der ewigen Bestenliste zog Odermatt mit seinem 46. Weltcupsieg mit Marc Girardelli gleich. Vor ihm liegen noch Alberto Tomba (50 Siege), Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) und Ingemar Stenmark (86). Im Riesenslalom waren nur Stenmark (46) und Hirscher (31) erfolgreicher als der Gesamtweltcup- und Disziplinensieger der letzten vier Saisons, der nun bei 26 Siegen steht.

Das sagt Marco Odermatt:

«Das Level ist vorne so eng, da braucht es auch Wettkampfglück. Trotzdem der Schnellste zu sein, ist sehr cool.»

Der Sieg beim Auftakt in den Olympiawinter bringt auch ein gutes Omen mit sich: Die letzten beiden Male, als in Sölden in der Saison der Winterspiele gefahren werden konnte, holte sich der Sieger im Februar jeweils auch Olympiagold (2013/14 Ligety, 2021/22 Odermatt).

«Du tust Dinge, um dir selbst zu schaden»: Ex-Ski-Profi macht bipolare Störung öffentlich

Im Gegensatz zum Vorjahr, als er ungestüm agierte und ausfiel, dosierte Odermatt das Risiko am Sonntag richtig. Damit verhinderte er auch einen neuerlichen Fehlstart des Schweizer Teams. Thomas Tumler und Loïc Meillard lagen nach dem halben Pensum an 4. respektive 9. Stelle, rutschten dann aber auf die Plätze 14 (Meillard) und 16 (Tumler) zurück.

Der 2. Lauf von Loïc Meillard.Video: SRF

Das sagt Loïc Meillard:

«Es war sicher keine gute Leistung von mir. Aber das Thema Sölden und ich ist noch nicht erledigt. Hoffentlich kann ich es die nächsten Jahre etwas geniessen.»

Luca Aerni, der vierte Schweizer im zweiten Lauf, musste sich mit Platz 30 begnügen. Für Tumler war es ein Déjà-vu: Vor einem Jahr war der Bündner im zweiten Lauf vom 4. auf den 14. Platz zurückgefallen.

Der nächste Riesenslalom steht am 28. November in Copper Mountain auf dem Programm. (nih/sda)

