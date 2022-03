Ski-Weltcup: Der Super-G der Männer in Kvitfjell im Liveticker

Eine Niederlage setzte es für Marco Odermatt ab. Der Leader im Gesamtweltcup kam bloss auf Platz 25 und verpasste damit auch im dritten Rennen in Kvitfjell innerhalb von drei Tagen eine Top-Ten-Rangierung deutlich. Im Gesamtweltcup schmolz Odermatts Vorsprung auf Kilde somit auf unter 200 Punkte. (bal/sda)

Der Norweger Aleksander Kilde untermauert in Kvitfjell seine Vormachtstellung im Super-G mit dem vierten Saisonsieg in dieser Disziplin und gewinnt damit vorzeitig auch den Disziplinenweltcup.

Riesenslalom in der Lenzerheide – Hector führt, Gisin und Holdener in den Top 10

Kilde gewinnt in Kvitfjell und holt sich die Super-G-Kugel – Schweizer neben dem Podest

Zug erlebt einen Abend zum Vergessen – Davos feiert wichtigen Sieg – Ambri schlägt Bern

In der Eishockey-Meisterschaft der National League kassieren Leader Fribourg-Gottéron (2:5 in Lugano) und Verfolger EV Zug (0:4 bei Servette Genf) klare Niederlagen.

Nach einer Serie von 15 Spielen mit nur zwei Niederlagen zog Meister EV Zug wieder einmal einen ganz schlechten Tag ein. In Genf wurden die Zuger überfordert, sie gingen mit 0:4 unter und verpassten den Sprung an die Tabellenspitze (weil Freiburg in Lugano verlor).