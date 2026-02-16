bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Langläuferin Anja Weber nach Rauswurf aus Team-Sprint bei Olympia sauer

Tersero, Italy, February 10th 2026. Weber Anja of Switzerland in action during the Cross Country Womens Sprint Classic Qualification competition of the Olympic Winter games, Winterspiele,Spiele, Summe ...
Anja Weber auf der olympischen Loipe.Bild: www.imago-images.de

Langläuferin Weber nach Rauswurf aus Sprint-Team sauer: «Weder fair noch akzeptabel»

Nadine Fähndrich und Anja Weber gewannen im Team-Sprint die WM-Bronzemedaille. An den Olympischen Spielen verliert Weber nun überraschend ihren Platz neben der gesetzten Fähndrich.
16.02.2026, 23:3516.02.2026, 23:36

Das hat Anja Weber so nicht kommen sehen. Die Schweizer Trainer haben sie aus dem Aufgebot für den Team-Sprint gestrichen. Stattdessen nominierten sie für den olympischen Wettkampf am Mittwoch Nadja Kälin.

Begründet wurde der Wechsel mit den letzten Resultaten und der Formkurve. Kälin war zu Beginn der Spiele hervorragende Vierte im Skiathlon geworden. Weber belegte in jenem Rennen Platz 25 und im Einzel-Sprint, der in der klassischen Technik gelaufen wurde, Rang 18.

epa11942194 Nadine Faehndrich (L) and Anja Weber of Switzerland celelrate after winning bronze in the Team Women&#039;s Sprint Classic race at the FIS Nordic World Ski Championships in Trondheim, Norw ...
Fähndrich (links) und Weber beim Gewinn von WM-Bronze 2025.Bild: keystone

Im vergangenen Winter hatte die 24-jährige Weber an der WM in Trondheim an der Seite von Nadine Fähndrich die Bronzemedaille im Team-Sprint gewonnen. Entsprechend ging sie davon aus, auch an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina ihre Chance zu erhalten.

«Allerdings wurde mir gerade mitgeteilt, dass ich nicht ausgewählt wurde», schrieb Weber am Montagabend auf Instagram. «Überzeugende und transparente Argumente wurden mir nicht genannt. Die Art und Weise, wie der gesamte Prozess abgewickelt wurde, war weder fair noch akzeptabel», kritisierte sie.

epa12730873 Nadja Kaelin of Switzerland competes in the Women&#039;s 10km Interval Start Free of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Tesero, Italy ...
Nun darf Nadja Kälin im Team-Sprint ran.Bild: keystone

Aus Rücksicht auf den Team-Sprint habe sie aufs Rennen über 10 Kilometer verzichtet. «Ich habe immer das Team an erste Stelle gesetzt, auch wenn das bedeutete, dass ich mich aus einem Einzelrennen zurückziehen musste, obwohl ich während der gesamten Saison die stärkste Schweizer Athletin war.»

Loipen-Drama: Purzelbaum kostet Schweden Staffel-Gold

Sie respektiere die Verantwortung, die eine Selektion mit sich bringe, diese Auswahl sei nie einfach. «Aber Transparenz, Fairness und ehrliche Kommunikation müssen immer die Grundlage sein», betonte Weber. (ram)

Mehr Langlauf:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 83
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ryuichi Kihara wirft Riku Miura hoch in die Luft – und weil er sie fängt, werden die Japaner Olympiasieger im Paarlauf.
quelle: keystone / stephanie scarbrough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Brignone holt auch im Riesenslalom Gold – keine Schweizer Medaille
Federica Brignone wird in Cortina d'Ampezzo Doppel-Olympiasiegerin. Nach dem Super-G triumphiert die Italienerin auch im Riesenslalom. Camille Rast sagt, sie sei froh, dass Olympia bald vorbei ist.
Die 35-jährige Brignone war in einem Rennen der knappen Abstände eine Klasse für sich. Sie setzte sich mit 62 Hundertstel Vorsprung auf Sara Hector und Thea Louise Stjernesund durch. Die Schwedin und die Norwegerin fuhren in beiden Durchgängen jeweils die exakt gleiche Zeit und gewannen beide Silber.
Zur Story