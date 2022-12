Ski live: 2. Riesenslalom in Semmering mit u. a. Gut-Behrami und Gisin

Gut-Behrami glänzte im 1. Lauf. Bild: keystone

Nur Shiffrin hält im 1. Lauf mit Gut-Behrami mit – 7 Schweizerinnen unter besten 30

Lara Gut-Behrami führt im zweiten Weltcup-Riesenslalom in Semmering innert 24 Stunden nach dem ersten Lauf. Die Tessinerin liegt 22 Hundertstel vor der Vortagessiegerin Mikaela Shiffrin.

Gut-Behrami gelang nach Platz 7 am Dienstag ein vorzüglicher Lauf. Einzig Shiffrin, die ihren 79. Weltcupsieg im Visier hat, vermochte den Rückstand in Grenzen zu halten. Die drittplatzierte Marta Bassino liegt bereits 81 Hundertstel hinter der Halbzeitführenden.

Nur die Siegerin vom Vortag konnte mit Gut-Behrami mithalten: Mikaela Shiffrin. Bild: keystone

Sollte sich Gut-Behrami im zweiten Lauf (ab 13.00 Uhr) an der Spitze behaupten, würde sie das Jahr so beenden, wie sie die Saison Ende November begonnen hat: mit einem Sieg im Riesenslalom. Wobei sie seit dem Triumph in Killington disziplinübergreifend nicht mehr über 7. Plätze hinausgekommen ist.

Das sagt Gut-Behrami: «Schon gestern war die Piste unruhig, heute hat es sich noch schlimmer angefühlt. Ich war im Ziel überrascht, dass ich so schnell war, weil ich so kämpfen musste. Ich habe nicht mit einer so schnellen Fahrt gerechnet.»

Die Fahrt von Gut-Behrami. Video: SRF

Die übrigen Schweizerinnen reihten sich im zweiten von drei Rennen innerhalb von 48 Stunden in Semmering ausserhalb der Top 15 ein. Zweitbeste ist nach dem halben Pensum Wendy Holdener im 16. Zwischenrang, gefolgt von Simone Wild (18.) und Andrea Ellenberger (22.)

Für Michelle Gisin setzte es nach dem 12. Platz tags zuvor einen Dämpfer ab. Die Obwaldnerin büsste, auch beeinträchtigt durch die wechselnden Lichtverhältnisse, 3,30 Sekunden auf Gut-Behrami ein. Als 29. reichte es Gisin unmittelbar hinter Corinne Suter und Camille Rast zumindest noch in den zweiten Lauf.

Enttäuschte am Mittwoch: Michelle Gisin. Bild: keystone

(nih/sda)