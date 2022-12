Nach Überraschung gegen Finnland – Schweizer U20 schlägt Lettland in extremis

Im Penaltyschiessen blieben die ersten zehn Schützen allesamt erfolglos. Attilio Biasca, Siegtorschütze gegen die Finnen, und Liekit Reichle der GCK Lions bescherten der Schweiz aber dann den Zusatzpunkt. Damit sind die Aussichten der Schweizer als Leader der Gruppe B auf eine vorzeitige Qualifikation für die Viertelfinals weiter gut. Am Donnerstag steht das Duell mit den USA an.

Die zwei Zähler sind für die Schweiz ein fürstlicher Lohn, denn lange sah es danach aus, als ob sie gegen die noch sieglosen Letten leer ausgehen würde. Bis in die 59. Minute hielt Lettland eine 2:1-Führung, nachdem es den optimalen Start der Schweizer mit dem Treffer durch Louis Robin (9.) bis zur zweiten Pause zu seinen Gunsten gewendet hatte. Doch dann gingen die Schweizer volles Risiko und ersetzten Goalie Kevin Pasche durch einen sechsten Feldspieler. Der Mut wurde belohnt. Nur zwölf Sekunden später glich Rodwin Dionicio, der in einer kanadischen Juniorenliga aktiv ist, mit einem platzierten Schuss von der blauen Linie aus.

Arsenal und Xhaka bauen Führung aus – Liverpool schlägt Villa und nimmt Fahrt auf

Lange sah es nicht gut aus für die Tottenham Hotspur am zum Auftakt am klassischen Boxing-Day-Spieltag in der Premier League. Brentford ging nach 15 Minuten verdient in Führung und doppelte kurz vor der Pause beinahe nach – Ivan Toney stand aber im Abseits.