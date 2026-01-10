Keiner kann im 1. Lauf mit Odermatt mithalten – die weiteren Schweizer liegen weit zurück
Bei starkem Schneefall, Nebel und schwierigen Sichtverhältnissen war Marco Odermatt wie so oft eine Klasse für sich. Er distanzierte den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen unter den schwierigen Bedingungen um 49 Hundertstel. Dicht dahinter folgen der Norweger Timon Haugan mit 53 Hundertsteln und der Franzose Léo Anguenot mit 66 Hundertsteln Rückstand. Bereits fast eine Sekunde verlor der Österreicher Marco Schwarz, Sieger des letzten Riesenslaloms in Alta Badia, als Fünfter.
Odermatt könnte als erster Fahrer am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren.
Noch deutlich mehr zurückgebunden wurden die weiteren Schweizer. Loïc Meillard, im letzten Jahr nach Bestzeit im ersten Lauf Zweiter, weist als Neunter bereits 1,41 Sekunden Rückstand auf, ein Zehntel dahinter folgt Luca Aerni (10.). Schon über zwei Sekunden zurück liegt nach einem groben Fehler der Weltcupleader Stefan Brennsteiner.
Nach einer Schweigeminute vor dem Start des Rennens für die Opfer von Crans-Montana herrscht am Chuenisbärgli wieder die übliche Topstimmung mit einer bei herausforderndem Wetter hervorragend präparierten Piste. Und wie gewohnt Marco Odermatt auf Rekordkurs. (riz/sda)
Die weiteren Schweizer:
40. Lenz Hächler
57. Fadri Janutin
61. Livio Simonet