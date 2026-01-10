Marco Odermatt jubelt nach seinem Lauf. Bild: keystone

Keiner kann im 1. Lauf mit Odermatt mithalten – die weiteren Schweizer liegen weit zurück

Marco Odermatt liegt auf dem Weg zum fünften Triumph beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden perfekt auf Kurs. Nach dem ersten Lauf führt er mit einer halben Sekunde vor Lucas Pinheiro Braathen und dem Rest des Feldes.

Bei starkem Schneefall, Nebel und schwierigen Sichtverhältnissen war Marco Odermatt wie so oft eine Klasse für sich. Er distanzierte den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen unter den schwierigen Bedingungen um 49 Hundertstel. Dicht dahinter folgen der Norweger Timon Haugan mit 53 Hundertsteln und der Franzose Léo Anguenot mit 66 Hundertsteln Rückstand. Bereits fast eine Sekunde verlor der Österreicher Marco Schwarz, Sieger des letzten Riesenslaloms in Alta Badia, als Fünfter.

Der 1. Lauf von Marco Odermatt. Video: SRF

Odermatt könnte als erster Fahrer am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren.

«Ich mag es, wenn das Wetter nicht so gut ist und man mehr mit Instinkt fahren muss.» Marco Odermatt nach dem ersten Lauf gegenüber «SRF».

Noch deutlich mehr zurückgebunden wurden die weiteren Schweizer. Loïc Meillard, im letzten Jahr nach Bestzeit im ersten Lauf Zweiter, weist als Neunter bereits 1,41 Sekunden Rückstand auf, ein Zehntel dahinter folgt Luca Aerni (10.). Schon über zwei Sekunden zurück liegt nach einem groben Fehler der Weltcupleader Stefan Brennsteiner.

Der 1. Lauf von Loic Meillard. Video: SRF

Nach einer Schweigeminute vor dem Start des Rennens für die Opfer von Crans-Montana herrscht am Chuenisbärgli wieder die übliche Topstimmung mit einer bei herausforderndem Wetter hervorragend präparierten Piste. Und wie gewohnt Marco Odermatt auf Rekordkurs. (riz/sda)

Die weiteren Schweizer:

40. Lenz Hächler

57. Fadri Janutin

61. Livio Simonet

