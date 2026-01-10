immer wieder Schnee
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Der Riesenslalom von Adelboden mit Odermatt live

epa12640004 Marco Odermatt of Switzerland reacts in the finish area during the first run of the men&#039;s Giant Slalom race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup in Adelboden, Switzerland, 10 Januar ...
Marco Odermatt jubelt nach seinem Lauf.Bild: keystone

Keiner kann im 1. Lauf mit Odermatt mithalten – die weiteren Schweizer liegen weit zurück

Marco Odermatt liegt auf dem Weg zum fünften Triumph beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden perfekt auf Kurs. Nach dem ersten Lauf führt er mit einer halben Sekunde vor Lucas Pinheiro Braathen und dem Rest des Feldes.
10.01.2026, 09:1610.01.2026, 11:34

Bei starkem Schneefall, Nebel und schwierigen Sichtverhältnissen war Marco Odermatt wie so oft eine Klasse für sich. Er distanzierte den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen unter den schwierigen Bedingungen um 49 Hundertstel. Dicht dahinter folgen der Norweger Timon Haugan mit 53 Hundertsteln und der Franzose Léo Anguenot mit 66 Hundertsteln Rückstand. Bereits fast eine Sekunde verlor der Österreicher Marco Schwarz, Sieger des letzten Riesenslaloms in Alta Badia, als Fünfter.

Der 1. Lauf von Marco Odermatt.Video: SRF

Odermatt könnte als erster Fahrer am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren.

«Ich mag es, wenn das Wetter nicht so gut ist und man mehr mit Instinkt fahren muss.»
Marco Odermatt nach dem ersten Lauf gegenüber «SRF».

Noch deutlich mehr zurückgebunden wurden die weiteren Schweizer. Loïc Meillard, im letzten Jahr nach Bestzeit im ersten Lauf Zweiter, weist als Neunter bereits 1,41 Sekunden Rückstand auf, ein Zehntel dahinter folgt Luca Aerni (10.). Schon über zwei Sekunden zurück liegt nach einem groben Fehler der Weltcupleader Stefan Brennsteiner.

Der 1. Lauf von Loic Meillard.Video: SRF

Nach einer Schweigeminute vor dem Start des Rennens für die Opfer von Crans-Montana herrscht am Chuenisbärgli wieder die übliche Topstimmung mit einer bei herausforderndem Wetter hervorragend präparierten Piste. Und wie gewohnt Marco Odermatt auf Rekordkurs. (riz/sda)

Die weiteren Schweizer:
40. Lenz Hächler
57. Fadri Janutin
61. Livio Simonet

Simonet kämpft um Aufmerksamkeit und Sponsoren: Eine Karriere im Schatten von Odermatt

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Bencic bleibt makellos: Die Schweiz steht am United Cup im Final
    Die Schweiz steht beim United Cup in Australien im Final. Das Team, angeführt von Belinda Bencic und Stan Wawrinka, sichert sich am Mixed-Wettkampf im Halbfinal gegen Belgien den Sieg.
    Entscheidend für den Finaleinzug der Schweiz war vor allem Belinda Bencic (WTA 11). Die Ostschweizerin gewann ihre Partie gegen Elise Mertens (WTA 19) über drei Sätze 6:3, 4:6 und 7:6 (7:0).
    Zur Story