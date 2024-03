Super-G in Kvitfjell – Gut-Behrami holt sich souverän den Sieg

Mit einer frechen Fahrt liess Gut-Behrami ihre Konkurrentinnen souverän hinter sich. Bild: keystone

Lara Gut-Behrami feiert im Super-G von Kvitfjell achten Saisonsieg

Lara Gut-Behrami nähert sich den Kristallkugeln weiter an. Die Tessinerin gewinnt den ersten Super-G von Kvitfjell und macht damit einen weiteren Schritt zum Gewinn des Gesamtweltcups.

Bei nicht idealen Sichtverhältnissen war Gut-Behrami dank starkem Mittel- und Schlussteil 12 respektive 13 Hundertstel schneller als die Österreicherinnen Cornelia Hütter und Mirjam Puchner. Rang 4 teilten sich die Deutsche Kira Weidle und die Tschechin Ester Ledecka.

Weitere Schweizerinnen schafften es nicht in die Top 20. Delia Durrer, Jasmina Suter und Priska Nufer belegten die Plätze 21, 25 und 29, Michelle Gisin (33.) verpasste die Punkteränge.

In Abwesenheit der nach wie vor pausierenden Mikaela Shiffrin war es Gut-Behramis 8. Sieg und 14. Podestplatz im 23. Rennen der Saison. Das Szenario, dass die nunmehr 45-fache Weltcupsiegerin ihre Traumsaison mit vier Kristallkugeln veredelt, wurde damit noch realistischer.

Gut-Behrami geht am Sonntag mit einer Reserve von 25 Punkten in der Disziplinenwertung in den zweitletzten Super-G des Winters. Im Gesamtweltcup vergrösserte die 32-Jährige ihren Vorsprung auf die frühestens am nächsten Wochenende in Are zurückkehrende Shiffrin auf 305 Punkte. 41 Punkte hinter Shiffrin folgt Federica Brignone, die sich am Samstag 18 Hundertstel neben dem Podest im 6. Rang einreihte.

Noch ist unklar, wann die US-Amerikanerin in den Weltcup zurückkehren wird. Geplant ist, dass die 28-Jährige am nächsten Wochenende in Are wieder fährt, jedoch teilte sie am Donnerstag in den sozialen Medien mit, dass sie nach wie vor Schmerzen verspüre. Ganz sicher ist also nicht, dass sie für den Riesenslalom und Slalom schon wieder bereit sein wird.

Startliste

1 Franziska Gritsch

2 Laura Gauché

3 Ester Ledecka

4 Lauren Macuga

5 Alice Robinson

6 Federica Brignone

7 Marta Bassino

8 Lara Gut-Behrami

9 Mirjam Puchner

10 Cornelia Hütter

11 Romane Miradoli

12 Ragnhild Mowinckel

13 Kajsa Lie

14 Michelle Gisin

15 Stephanie Venier

16 Priska Nufer

17 Laura Pirovano

18 Ariane Rädler

19 Roberta Melesi

20 Kira Weidle



Die weiteren Schweizerinnen:

24 Stephanie Jenal

26 Jasmina Suter

30 Delia Durrer

43 Noémie Kolly