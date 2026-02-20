bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Jutta Leerdam – Olympiasiegerin und Feministin: «Erfolg für alle Frauen»

epa12720926 Gold medalist Jutta Leerdam of the Netherlands looks on after the Women&#039;s 1000m of the Speed Skating competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Milan, Italy, 09 ...
Am Ziel ihrer Träume: Jutta Leerdam.Bild: keystone

Jutta Leerdams klare Botschaft: «Du kannst gleichzeitig diszipliniert und feminin sein»

Mascara, Instagram und Jake Paul: Olympiasiegerin Jutta Leerdam wird von vielen auf ihr Auftreten reduziert. Nun kontert die niederländische Eisschnellläuferin: Ihr Erfolg sei ein Erfolg für alle Frauen, die sich nicht in eine Schubladen stecken lassen wollen.
20.02.2026, 10:1120.02.2026, 10:22
Ralf Meile
Ralf Meile

Gold über 1000 Meter, Silber über 500 Meter: Für Jutta Leerdam waren die Olympischen Spiele von Mailand und Cortina ein voller Erfolg. Die Karriere der 27-jährigen Eisschnellläuferin aus den Niederlanden hat nach fünf WM-Titeln einen neuen Höhepunkt erreicht.

Trotz grosser sportlicher Erfolge wird Leerdam – ähnlich wie die Schweizer Fussball-Nationalspielerin Alisha Lehmann – häufig auf Äusserlichkeiten reduziert. Auf die Schminke. Auf ihren Verlobten Jake Paul. Auf ihre 6,4 Millionen Instagram-Follower.

Jake Paul of the U.S., center, watches this fiancé Jutta Leerdam of the Netherlands compete in the women&#039;s 1,000 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Monday, Feb ...
Jake Paul fiebert auf der Tribüne mit.Bild: keystone

Mit diesen teilte Leerdam zum Abschluss ihrer Spiele ein ganz besonderes Bild. «Für mich hat dieses Bild alles eingefangen, wofür meine Olympischen Spiele standen», schrieb sie zu einem Foto, das sie jubelnd mit verlaufener Schminke zeigt.

«Dieser Moment beweist, dass man sich nicht verändern muss, um etwas Grosses zu erreichen», betonte die Olympiasiegerin. «Dein Aussehen definiert dich weder als Person noch als Sportlerin.»

Während ihrer gesamten Karriere sei sie wegen ihres Make-ups beurteilt worden, «obwohl es mir doch nur Selbstvertrauen gibt und mir das Gefühl verleiht, feminin und stark zu sein». Das Foto fange ihre Gefühle perfekt ein. «Der Druck, den ich verspürt habe, die vielen Urteile, mit denen ich konfrontiert war, die jahrelange, harte Arbeit – all das kam in diesem Moment zusammen.»

Sie habe nie das Bedürfnis verspürt, irgendetwas beweisen zu müssen, schrieb Leerdam weiter. «Ich habe das für mich getan – für mein jüngeres Ich, für meine Familie und für alle Frauen, die sich nicht in eine Schubladen stecken lassen wollen und einfach nur sie selbst sein möchten.»

Die Botschaft der 27-Jährigen, die in der Heimat auch schon als «Skatefluencerin» betitelt wurde: «Denk daran, dass du gleichzeitig sanft und stark, diszipliniert und feminin sein kannst. Lasse es niemals zu, dass jemand dein Licht trübt.»

Noch drei Entscheidungen
Auf dem olympischen Oval geht es am Freitag um die Medaillen über 1500 m bei den Frauen. Jutta Leerdam ist nicht am Start, dafür die Schweizerin Kaitlyn McGregor. Abgeschlossen werden die Eisschnellauf-Wettbewerbe am Samstag mit den Massenstarts. Bei den Männern will Livio Wenger eine Medaille. Diese zu gewinnen sei «mehr als nur realistisch», kündigte der Luzerner voller Zuversicht an.
infobox image
Livio Wenger peilt das Podest an.Bild: keystone
So funktionieren die neuen Hightech-Anzüge im Eisschnelllauf
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 95
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Sieht aus wie ein Fleischkäse-Semmeli, ist aber das Gold-Silber-Bronze-Sandwich der französischen Biathletin Lou Jeanmonnot.
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Fitness-Influencerin ist im Olympia-Fieber – ihre Videos gehen viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Australische TV-Reporterin mit kuriosem Alkohol-Auftritt – nun entschuldigt sie sich
Der australische Fernsehsender Channel Nine schaltet während einer Livesendung zu den Olympischen Spielen nach Italien. Die Reporterin aber leistet sich einen aufsehenerregenden Auftritt. Nun hat sie sich dazu geäussert.
Die australische TV-Reporterin Danika Mason hat sich für ihren wirren Live-Auftritt bei den Winterspielen öffentlich entschuldigt. Die in ihrem Land sehr bekannte Journalistin des Senders Channel Nine hatte während einer Sportsendung aus den italienischen Alpen unter Alkoholeinfluss zusammenhangloses Zeug geredet und dabei ihre Kollegen im Studio sichtlich verwirrt. So sprach sie mit hörbar lallendem Zungenschlag über die Kaffeepreise in Italien, war dazu ein ums andere Mal nur schwer zu verstehen.
Zur Story