Olympia 2026 News: Jon Kistler darf mit Olympiasiegerin Fatton ran

Kistler darf mit Olympiasiegerin Fatton ran +++ NFL-Legende Brady sammelt Pins

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Kistler darf mit Fatton laufen
Jon Kistler erhielt den Zuschlag für die Mixed-Staffel vom Samstag (13.30 Uhr). Der 22-jährige Zürcher zählt zusammen mit der Olympiasiegerin Marianne Fatton zum engsten Favoritenkreis. Der Mixed-Wettkampf wird als Staffel gelaufen. Jede Frau und jeder Mann drehen zwei Runden – und nicht eine wie im Einzel. Der Wechsel folgt per Abschlag in der Wechselzone.

Kistler (links) als Sechster und der Bündner Arno Lietha (rechts) als Vierter hatten im Einzel die Medaillen verpasst, obwohl sie im Final zunächst in Führung gelegen hatten. Die beiden fielen wegen missglückter Wechsel aus den Podesträngen. (ram/sda)
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
93 Bilder
Sieht aus wie ein Fleischkäse-Semmeli, ist aber das Gold-Silber-Bronze-Sandwich der französischen Biathletin Lou Jeanmonnot.
US-Fan schenkt NFL-Legende Tom Brady einen Pin

Klassisch zu früh gefreut
Der Vater des niederländischen Eisschnellläufers Joep Wennemars wusste gar nicht so recht, wohin mit seinen Emotionen, als sein Sohn die Ziellinie im 1500-m-Lauf mit olympischem Rekord überquerte. Jubelnd sprang er die Treppe auf der Tribüne auf und ab und drückte einem Helfer dann einen Kuss auf die Wange. Dabei ging dessen Brille in die Brüche, was der gar nicht lustig fand. Erben Wennemars, der 2006 in Turin zweimal Bronze gewann, entschuldigte sich und jubelte abwechselnd weiter.

Doch die Ernüchterung folgte bald: Wennemars Junior wurde am Ende nur Vierter, weil der Chinese Ning Zhongyan, der US-Amerikaner Jordan Stolz und Wennemars Landsmann Kjeld Nuis den alten olympischen Rekord allesamt ebenfalls unterboten und ihn noch vom Podest verdrängten.
Liu erlöst die USA im Eiskunstlauf
Die USA haben nach 20 Jahren wieder eine Olympia-Medaille im Eiskunstlauf bei den Frauen. Die 20-jährige Alysa Liu verbesserte sich dank der besten Kür vom 3. auf den 1. Platz. Mit 226,79 Punkten verwies sie die Japanerin Kaori Sakamoto (224,90), die Weltmeisterin von 2023 und 2024, um 1,89 Punkte auf den Silberrang. Bronze ging ebenfalls nach Japan, an die 17-jährige Ami Nakai.

Die Schweizerinnen Livia Kaiser und Kimmy Repond belegen bei ihren Olympia-Debüts die Ränge 21 und 23. Mit dem Total von 171,52 Punkten gelang Kaiser der mit Abstand beste Wettkampf der laufenden Saison – zuvor lag ihre Bestleistung bei 154,04 Punkten. Repond stürzte in ihrer Kür gleich dreimal, und zwar bei den ersten drei Sprungelementen. Danach fing sich die 19-jährige Baslerin etwas. Jedoch erhielt nur eine Läuferin weniger Punkte als Repond in der Kür. (abu/sda)
USA zum dritten Mal Olympiasieger
Die USA sind zum dritten Mal Olympiasieger im Frauen-Eishockey. Das Team von Trainer John Wroblewski bezwingt im Final den Erzrivalen Kanada 2:1 nach Verlängerung.

Die Frauen nahmen im Eishockey zum achten Mal an Olympischen Winterspielen teil, zum siebenten Mal hiess der Final Kanada gegen die USA, wobei die Amerikanerinnen zum dritten Mal nach 1998 und 2018 gewannen. Den Siegtreffer schoss Megan Keller in der 5. Minute der Overtime. Sie vernaschte herrlich die kanadische Verteidigerin Claire Thompson und erwischte Torhüterin Ann-Renée Desbiens zwischen den Schonern. Keller ist Teamkollegin der Schweizerin Alina Müller bei den Boston Fleet. Müller hatte im Bronzespiel gegen Schweden ebenfalls in der Verlängerung mit dem 2:1 für die Entscheidung gesorgt.


Schwerer Sturz von Cassie Sharpe
Die kanadische Ski-Freestylerin Cassie Sharpe ist bei den Olympischen Winterspielen in Italien in der Qualifikation für den Halfpipe-Final schwer gestürzt. Die 33-Jährige fiel bei der Landung nach einem Trick hin und schlug dabei hart mit dem Kopf auf die Eisröhre. Sharpe wurde lange Zeit behandelt und nach rund zehn Minuten in einer Trage weggefahren. Als sie dabei mit beiden Armen winkte und den Kopf leicht hob, jubelten die Zuschauer erleichtert. Über das Ausmass ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt. (abu/sda/dpa)

Wenger läuft sich für Massenstart warm
Der Eisschnellläufer Livio Wenger klassierte sich über 1500 m in 1:47,80 Minuten im 28. Rang, mit einem Rückstand von 5,82 Sekunden auf den Chinesen Ning Zhongyan. Der 33-jährige Luzerner bestritt das Rennen als Vorbereitung für den Massenstart am Samstag, in dem er eine Medaille anstrebt. 2018 hatte er in Pyeongchang in dieser Disziplin Platz 4 belegt, 2022 wurde er Siebenter. (abu/sda)


In Kanadas Schulprogramm? Olympia-Viertelfinal gegen Tschechien

Eine Niederlage ohne Konsequenzen
Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni verlieren das letzte Gruppenspiel gegen die USA 6:7 nach Zusatzend. Somit werden die beiden Teams auch in den Halbfinals gegeneinander antreten. Im anderen Medaillenspiel treffen Schweden und Kanada aufeinander.

Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz leisteten sich ein paar kleine Fehler zuviel. Im dritten End wurde ein Zweierhaus verpasst und nur ein Punkt geschrieben. Und im fünften Umgang stahl die USA sogar einen Stein. Nach einer 3:1-Führung zur Halbzeit und dem Recht auf den letzten Stein liessen sich die Amerikanerinnen die Butter nicht mehr vom Brot nehmen – zumindest bis zum zehnten End.

Im zehnten End gelang den Schweizerinnen aus dem Nichts doch noch ein Dreierhaus zum 6:6. Im Zusatzend hatte die USA den letzten Stein und nutzte diesen erst nach einer Millimeter-Entscheidung. (abu/sda)
Cologna verpasst die Wahl in die IOC-Athletenkommission
Dario Cologna wird nicht als erster Schweizer Sportler in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Einsitz nehmen. Der vierfache Olympiasieger im Langlauf unterliegt in der Abstimmung. Der Bündner hatte sich neben zehn weiteren Kandidatinnen und Kandidaten für einen der zwei freien Sitze in der Kommission zur Wahl gestellt.

Das IOC gab am Donnerstag bekannt, dass Yunjong Won aus Südkorea und Johanna Talihärm aus Estland das Rennen gemacht haben. Die Wahl fand während der Winterspiele statt. Stimmberechtigt waren alle Athletinnen und Athleten, die am Grossanlass teilnehmen. Cologna landete auf Platz 4. (riz/sda)





Rai-Sportchef tritt zurück
Rai-Sportchef Paolo Petrecca kommentierte an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele so schlecht, dass die Angestellten des öffentlich-rechtlichen Senders mit einem Streik drohten. Unter anderem verwechselte der 61-Jährige die US-Sängerin Mariah Carey mit der Schauspielerin Matilda De Angelis. Bei der IOC-Präsidentin Kirsty Coventry dachte Petrecca, dass es die Tochter des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella ist. Wie der TV-Sender mitteilt, hat Petrecca nun seinen Rücktritt eingereicht.
RaiSport-Chef moderierte so katastrophal, dass die Redaktion streikt
Unklar ob Crosby für die Finalspiele zurückkehrt
Der kanadische Superstar Sidney Crosby verletzte sich am Mittwoch im Viertelfinal gegen Tschechien und verschwand im zweiten Drittel in der Kabine. Wie die Nachrichtenagentur «AP» berichtet, ist noch nicht klar, ob der 38-Jährige im morgigen Halbfinal gegen Finnland auf dem Eis stehen wird.

