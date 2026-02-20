Jon Kistler erhielt den Zuschlag für die Mixed-Staffel vom Samstag (13.30 Uhr). Der 22-jährige Zürcher zählt zusammen mit der Olympiasiegerin Marianne Fatton zum engsten Favoritenkreis. Der Mixed-Wettkampf wird als Staffel gelaufen. Jede Frau und jeder Mann drehen zwei Runden – und nicht eine wie im Einzel. Der Wechsel folgt per Abschlag in der Wechselzone.
Kistler (links) als Sechster und der Bündner Arno Lietha (rechts) als Vierter hatten im Einzel die Medaillen verpasst, obwohl sie im Final zunächst in Führung gelegen hatten. Die beiden fielen wegen missglückter Wechsel aus den Podesträngen. (ram/sda)
