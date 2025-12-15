Dieser Superstar singt an der Olympia-Eröffnungsfeier

freundlich
Olympia 2026: Mariah Carey singt an der Eröffnungsfeier in Mailand

Mariah Carey performs during the BET Awards on Monday, June 9, 2025, at the Peacock Theater in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Mariah Carey
Mariah Carey im Sommer in Los Angeles.Bild: keystone

US-Sängerin Mariah Carey wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo singen. Das kündigten die Organisatoren 53 Tage vor der Show an.
15.12.2025, 12:4715.12.2025, 12:47

«Der amerikanische Superstar wird am 6. Februar 2026 im Olympiastadion San Siro zu den Hauptacts gehören und den Eröffnungsabend mit einem unvergesslichen Auftritt bereichern», hiess es in der Mitteilung.

Die 56-jährige Carey hatte erst jüngst mit ihrem Weihnachtshit «All I Want for Christmas Is You» wieder einmal die Spitze der deutschen Musikcharts erobert. Damit stellte sie einen Rekord auf. Nach Angaben der GfK Entertainment stand der beliebte Song der US-Sängerin die insgesamt 22. Woche auf Platz eins der Hitliste und damit so häufig wie kein anderer zuvor in Deutschland. Auch in den aktuellen Top 10 der USA rangiert Carey mit dem Weihnachtssong auf Platz 1, in der Schweiz belegt sie hinter «Last Christmas» von Wham! Platz 2.

Mit diesen 11 Fun Facts zu Weihnachtsliedern rockst du jedes Weihnachtsessen

Harmonie durch Sport und Musik

«Weltweit bekannt für ihre unverwechselbare Stimme und ihr musikalisches Erbe, das Generationen und Kulturen umspannt, verkörpert Mariah Carey perfekt den emotionalen Geist der Spiele», hiess es vonseiten der Olympia-Organisatoren.

Musik und Sport würden eine Eröffnungsfeier gestalten, in der Harmonie zum Ausdruck kollektiver Energie werde. Es sei ein symbolischer Raum, in dem Gemeinschaften zusammenkämen, Grenzen überwinden und sich als Teil der pulsierenden Dynamik der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 begreifen würden. «Mariah Careys Teilnahme unterstreicht die internationale Bedeutung der Zeremonie und ihrer Botschaften», teilten die Organisatoren mit. (ram/sda/dpa)

