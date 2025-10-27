Aaron Rodgers muss nach der Partie seinem Nachfolger Jordan Love gratulieren. Bild: keystone

Rodgers verliert gegen seine alte Liebe – getrübter erster Sieg der Jets

Im achten Anlauf haben es auch die New York Jets geschafft. Bei den Cincinnati Bengals konnten sich die Jets über den ersten Saisonsieg freuen. Für Aaron Rodgers gab es derweil eine bittere Niederlage.

Timo Rizzi Folge mir

Rodgers verliert gegen die Packers

Zum ersten Mal in seiner Karriere traf Aaron Rodgers im Sunday Night Game auf sein langjähriges Team, die Green Bay Packers. Trotz einer soliden Leistung und langer Führung verloren seine Pittsburgh Steelers gegen die Cheeseheads.

18 Saisons war der Quarterback bei den Packers unter Vertrag und führte sie auch einmal zum Super-Bowl-Titel. Im Frühling 2023 folgte die Trennung: Rodgers zog es zu den New York Jets. Nach zwei miserablen Saisons im Big Apple (zu Beginn der ersten Spielzeit nach einer Verletzung lange ausgefallen) hat der mittlerweile 41-Jährige für ein letztes Jahr bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben.

Bereits vor dem Spiel gegen seine alte Liebe unterhielt sich Rodgers länger mit einstigen Weggefährten, wie beispielsweise mit Packers-Headcoach Matt LaFleur. Dank drei verwandelten Field Goals und einem Touchdown konnten die Steelers auch mit einer 16:7-Führung in die Pause gehen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Im letzten Viertel konnten die Packers das Spiel aber drehen – auch dank Rodgers-Nachfolger Jordan Love. Der Spielmacher überzeugte mit 3 Touchdowns, 360 Passing-Yards und einer Quote von 78,4 Prozent der Pässe, welche erfolgreich an den Mann kamen. «Ich wollte einfach nur hier rauskommen und mich darauf konzentrieren, den Sieg zu holen, all das Drumherum auszublenden und einfach der Spieler zu sein, der ich sein muss», sagte der 26-Jährige nach dem fünften Saisonsieg.

Ein weiterer wichtiger Mann in Pittsburgh war Tucker Kraft für die Packers. Der Tight End überzeugte mit zwei Touchdowns und 143 Yards Raumgewinn.

Nicht zufrieden mit einer eigentlich ordentlichen Leistung war Rodgers, wie er nach der Partie zu Wort gab: «Ich bin enttäuscht, dass ich nicht besser gespielt habe – und dass wir nicht besser gespielt haben, besonders in der zweiten Halbzeit.» Insgesamt warf Rodgers zwei Touchdowns und brachte 24 von 36 Pässen an den Mann. Trotz der Niederlage bleiben die Steelers Leader der AFC-North.

Emotionaler erster Sieg für die Jets

Nun hat jedes Team der NFL in dieser Saison ein Spiel gewonnen – obwohl die New York Jets acht Minuten vor dem Ende bei den Cincinnati Bengals noch mit 24:38 zurücklagen. Runningback Breece Hall verkürzte mit einem Touchdown und die Jets entschieden sich danach für eine Two-Point-Conversion, die erfolgreich war.

Nachdem die Defense weitere Punkte der Bengals verhindern konnte, erzielten die Jets tatsächlich noch einmal einen Touchdown. Dies nach einem Trickplay, bei welchem Hall für einmal als Passgeber überzeugte und Tyrod Taylor in der Endzone fand. Kicker Nick Folk verwandelte daraufhin den Extrapunkt und brachte den Jets den Sieg.

Getrübt wurde die Freude durch den Todesfall des ehemaligen Spielers Nick Mangold. Der Center verstarb im Alter von 41 Jahren nach einer Nierenerkrankung, eine Spenderniere konnte nicht gefunden werden.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Garrett vergeht die Lust nach Monsterperformance

Die Cleveland Browns kassieren bei den New England Patriots eine deutliche 13:32-Pleite und müssen im achten Spiel zum sechsten Mal als Verlierer vom Platz gehen. Dies sorgte für viel Unmut bei Star-Verteidiger Myles Garrett.

Der Defensive End zeigte eine extrem starke Leistung und konnte Patriots-Quarterback Drake Maye ganze fünfmal zu Boden bringen. So viele Sacks gelangen zuvor noch keinem Spieler in der Geschichte der Browns. Dennoch wurde Garrett zu sehr von seinen Teamkollegen im Stich gelassen. Allein im dritten Viertel gelangen den Patriots drei Touchdowns und so führten sie bereits 15 Minuten vor dem Ende mit 30:7. Im Verlauf der Partie hatte der First-Overall-Pick aus dem Jahr 2017 gar keine Lust mehr auf seine Teamkollegen und setzte sich alleine auf die Spielerbank, weit weg von Freund und Feind.

Diese Interception musst du gesehen haben

Bei den Patriots konnte sich Quarterback Drake Maye trotz der überragenden Leistung von Garrett über drei Touchdowns freuen.

Für den Höhepunkt des Spiels sorgte aber die Defense in Person von Jaylinn Hawkins. Der Safetie fing einen Pass von Browns-Quarterback Dillon Gabriel im Zurückrennen und hechtete dann erfolgreich zum fliegenden Ei. Definitiv ein Kandidat für die Interception der Saison.

Mit dem sechsten Saisonsieg bleiben die Patriots in ihrer Division überraschenderweise auf dem ersten Platz. Es ist bereits der vierte Erfolg in Serie, nachdem das Team aus Boston in den ersten drei Saisonspielen zwei Niederlagen kassierte.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Colts reiten weiterhin davon

Das einzige Team in der AFC-Conference, welches noch vor den Patriots liegt, sind die Indianapolis Colts. Die Tenessee Titans wurden von den Colts mit einer 38:14-Packung nach Hause geschickt.

Die grossen Figuren des Spiels waren mal wieder Quarterback Daniel Jones und Runningback Jonathan Taylor. Während Jones drei Touchdownpässe warf, überzeugte Taylor mit zwei Rushing, und einem Receiving Touchdown. Der Runningback steht nach acht Spielen bei bereits acht Touchdowns und trug den Ball schon über 850 Yards weit. Beides ist absoluter Bestwert der Liga.

Der einzige Sieg der Titans bleibt der 22:21-Sieg gegen die Arizona Cardinals. Auch in dieser Spielzeit könnte der letzte Platz drohen. Bereits vor einem Jahr war Tennessee das Schlusslicht der Liga, durfte dafür beim NFL-Draft als erstes Team einen Spieler auswählen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Broncos demontieren Cowboys

Weiterhin sind die Denver Broncos in ausgezeichneter Form. Viermal warf Quarterback Bo Nix gegen die Dallas Cowboys einen Touchdown. Zwei davon fing Troy Franklin. Am Schluss setzte sich Denver relativ locker mit 44:24 durch. Die Bilanz mit sechs Siegen und zwei Niederlagen lässt sich durchaus sehen.

Derweil war es für Dallas die vierte Niederlage der laufenden Saison. Spielmacher Dak Prescott erlebte einen gebrauchten Tag. Kein Pass von ihm wurde zu einem Touchdown getragen – dafür landete das Spielgerät zweimal bei einem gegnerischen Spieler. Das Team aus Texas steht bereits unter Druck, wenn es noch etwas mit der Playoffqualifikation werden sollte.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Buccaneers zurück auf der Erfolgswelle

Nach der deutlichen Niederlage bei den Detroit Lions in der letzten Woche hatten die Tampa Bay Buccaneers wieder Grund zum Jubeln. Dank einer starken Leistung der Defense wurde bei den New Orleans Saints ein ungefährdeter 23:3-Sieg eingefahren.

Über die ersten Punkte konnten sich die «Bucs» aber erst im Verlauf des zweiten Viertels freuen. Dies nach einem riesigen Patzer von Saints-Quarterback Spencer Rattler. Der 25-Jährige spielte vor der eigenen Endzone den Ball direkt in die Hände vom heranstürmenden Anthony Nelson, welcher den Ball abwehrte und in die Endzone trug.

Die Saints werden aller Voraussicht nach zum fünften Mal hintereinander die Playoffs verpassen, während Tampa die Führung in der Division auch dank der Niederlage der Carolina Panthers weiter ausbauen können.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Cook rennt den Panthers davon

Die oben genannten Panthers kassierten zu Hause gegen die Buffalo Bills eine 9:40-Klatsche. Dabei bekam Carolina den Bills-Runningback James Cook überhaupt nicht in den Griff.

19 Mal rannte Cook mit dem Ball und erlief dabei 216 Yards und erreichte zweimal die gegnerische Endzone. Besonders stark war dabei der 64-Yard-Touchdown.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL