Ski Weltcup: Der Riesenslalom der Männner in Val d'Isère im Liveticjer

Loïc Meillard, der zweitbeste Schweizer, ist mit anderthalb Sekunden Rückstand gemeinsam mit dem Norweger Henrik Kristoffersen Fünfter. Justin Murisier, der den ersten Riesenslalom in Sölden nach seiner Rückenoperation verpasste hatte, nimmt eine Bürde von zwei Sekunden in den zweiten Durchgang mit. Gino Caviezel dürfte trotz Rückstands von über drei Sekunden die Qualifikation für die Entscheidung mit den besten 30 ebenfalls schaffen. (abu/sda)

Marco Odermatt nimmt Anlauf auf einen weiteren Sieg in einem Weltcup-Riesenslalom. Der Nidwaldner ist im ersten Lauf in Val d'Isère der Schnellste.

In acht Jahren droht schon die nächste Wüsten-WM: Was Saudi-Arabien von Katar gelernt hat

Lara Gut-Behrami will in Sestriere den Sieg von Killington bestätigen

So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

So verteilt sich der Bundesrat ++ Rösti: «Ich bin nicht der grosse Hirsch in Sprachen»

«Was guckst du so, Dummkopf?» – Messi fährt nach Sieg Oranje-Star an

Der Spielplan zur Fussball-WM 2022 in Katar – mit allen Anspielzeiten

In Katar wird gerade die erste Fussball-Weltmeisterschaft im europäischen Winter ausgetragen. Am 20. November um 17 Uhr Schweizer Zeit rollte der Ball ein erstes Mal – nun ist die WM in vollem Gange. Am vierten Advent kürt sich die Siegermannschaft schliesslich zum Weltmeister.