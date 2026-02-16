wolkig, aber kaum Regen
Sport
Wintersport

Olympia: Noélie Pasternack (2) ist der heimliche Star der Bob-Rennen

Pilot Romain Heinrich of France reacts in the finish area with Noelie, the girl he has with the pusher Nadja Pasternack of Switzerland during the men&#039;s two man bobsled heat 2 at the 2026 Olympic ...
Romain Heinrich und Nadja Pasternack mit Tochter Noélie.Bild: keystone

Sie verbindet Nationen – Noélie (2) ist der heimliche Star der Bob-Rennen

16.02.2026, 17:4216.02.2026, 17:47

Der französische Bobpilot Romain Heinrich beendet den ersten Tag des Zweierbob-Wettkampfs im 10. Rang – doch das Resultat ist gleich nach der Zieldurchfahrt Nebensache. Heinrich wird von Partnerin Nadja Pasternack geherzt und winkt mit dem gemeinsamen Töchterchen Noélie (2) in die Kameras.

Pilot Romain Heinrich of France reacts in the finish area with Noelie, the girl he has with the pusher Nadja Pasternack of Switzerland during the men&#039;s two man bobsled heat 2 at the 2026 Olympic ...
Heinrich posiert im Ziel mit Noélie.Bild: keystone
«Ich vermisse sie jeweils sehr.»

Pasternack ist Schweizerin. Sie wird am Freitag und Samstag den Zweierbob von Melanie Hasler anschieben, mit der sie kürzlich Europameisterin wurde.

Das nationenübergreifende Leben im olympischen Dorf hat seine Tücken und seine Freuden. Die kleine Noélie logiert mit den Grosseltern in einer Wohnung ganz in der Nähe und darf das olympische Dorf in Cortina und den Eiskanal besuchen. «Ich nehme mir gerne noch eine halbe Stunde, um sie zu besuchen», sagt Pasternack. «Ich vermisse sie jeweils sehr.» Die beiden sind sich etwas Zusatzaufwand gewöhnt.

Das Duo Hasler/Pasternack hat sich ein Diplom zum Ziel gesetzt, das es für die ersten acht Schlitten gibt. Mehr liegt wohl auch für Romain Heinrich nicht drin. Nach zwei von vier Läufen fehlt Frankreich I eine halbe Sekunde aufs Podest.

epa12745642 Romain Heinrich and Dorian Hauterville of France in action during the 2-Man of the Bobsleigh competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, ...
Sieht schnell aus, ist nicht ganz so schnell.Bild: keystone

Bester Schweizer Pilot ist bei Halbzeit Michael Vogt. Mit seinem Anschieber Amadou Ndiaye belegt er Rang 7. Der Rückstand auf die Bronzemedaille beträgt 35 Hundertstel. Timo Rohner/Tim Annen und Cédric Follador/Luca Rolli sind auf den Plätzen 14 und 16 bereits vorentscheidend zurückgebunden.

Die Medaillen werden wohl wie schon vor vier Jahren in Peking unter den deutschen Schlitten verteilt. Gold scheint für Johannes Lochner reserviert. Der Topfavorit führt mit 0,80 Sekunden Vorsprung auf seinen Dauerrivalen, den Doppel-Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich. Offen ist der Kampf um Bronze. Der Vorsprung des Deutschen Adam Ammour (+1,24 Sekunden) auf den Amerikaner Frank del Duca beträgt lediglich 10 Hundertstel. (ram/sda)

Der Medaillentraum ist geplatzt: «Curling Baby» stiehlt den Schwallers die Show
Mehr Olympia:
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Alte Lie McGrath hat nach seinem Ausscheiden «kei Lust meh».
quelle: keystone / john locher
