bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Ski

Olympia 2026: McGrath rastet nach Meillard-Gold aus und erinnert an Meme

Nach dem Ausscheiden musste bei Atle Lie McGrath die Wut raus.Video: watson/watson

Wie der Meme-Pinguin – McGrath rastet nach Meillard-Gold aus und stapft davon

Während Loïc Meillard mit dem Olympiasieg im Slalom den grössten Erfolg seiner Karriere feiert, wird Atle Lie McGrath zum tragischen Held. Für den 25-jährigen Norweger ist das Ausscheiden als Halbzeit-Führender der zweite schwere Schlag innert weniger Tage.
16.02.2026, 16:0816.02.2026, 16:13
Niklas Helbling
Niklas Helbling

In einer Millisekunde ist alles vorbei: Atle Lie McGrath, im 1. Lauf überragender Leader, fädelt im 2. Lauf des Olympia-Slaloms ein und vergibt damit die sicher geglaubte Medaille. Nach einem schwachen Start wäre es im Kampf um Gold mit Loïc Meillard womöglich ohnehin schwer geworden, auf Henrik Kristoffersen auf dem Bronze-Rang hatte McGrath aber 1,72 Sekunden Vorsprung. Doch die erste Olympia-Medaille war dem 25-jährigen Norweger nicht vergönnt.

«Erfuhr es vor drei Minuten»: Nach 78 Jahren erlöst Meillard die Schweiz mit Slalom-Gold

Noch vor der ersten Zwischenzeit schied McGrath aus. Ausgerechnet genau da, wo der Schweizer Trainer stand und die nächste Goldmedaille feierte. Danach brach alles in McGrath zusammen. Erst griff er sich an den Kopf, dann schleuderte er seine Stöcke weg, zog die Ski ab und stapfte davon. Unter dem Zaun hindurch in Richtung Wald.

Wie der Pinguin, der in den sozialen Medien seit einigen Wochen viral geht. Erst am Waldrand legte sich McGrath hin und versuchte, seine Enttäuschung zu verarbeiten.

epa12746696 Atle Lie McGrath of Norway drops out during the 2nd run of the Men&#039;s Slalom of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski centre in Bo ...
Nach seinem Einfädler schleudert Atle Lie McGrath seinen Stock davon …Bild: keystone
… kriecht unter dem Zaun hindurch …
… kriecht unter dem Zaun hindurch …bild: screenshot srf
… und stapft durch den Schnee.
… und stapft durch den Schnee.bild: screenshot srf

Womöglich brauchte er aber auch einfach noch eine Trainingssession vor den Wettbewerben im Skibergsteigen, das in Mailand und Cortina erstmals olympisch ist und ebenfalls in Bormio stattfindet …

Es kam gar ein Sanitäter auf einem Schneemobil und fragte McGrath, ob dieser Hilfe benötige. Seine Schmerzen waren aber rein psychischer Natur, mit der Enttäuschung und dem Frust wollte er vorerst alleine sein. Einige Minuten später fuhr McGrath dann aber doch ins Ziel und bedankte sich dort bei den Fans.

McGraths Einfädler und seine Reaktion im Video.Video: watson/watson

McGrath selbst äusserte sich nach dem Rennen noch nicht. Dafür fühlten seine Teamkollegen mit ihm mit. «Es tut weh, das zu sehen», sagte Timon Haugan, der als Vierter selbst eine kleine Enttäuschung zu verarbeiten hat, «wir Fahrer wissen, wie schmerzhaft das ist.» Er selbst habe dies zwar noch nicht erlebt, doch sei er in Kitzbühel als Führender gestürzt. «Das ist schrecklich, und man muss es einfach sofort hinter sich bringen. Er tut mir wirklich leid. Das ist wahrscheinlich der Tiefpunkt seiner gesamten Karriere, es muss furchtbar sein, das durchzumachen», so Haugan.

Kristoffersen kann sich noch besser in McGrath hineinversetzen. 2018 führte er im Olympia-Slalom nach dem 1. Lauf und schied dann aus. «So ist unser Sport. Es ist nicht wie beim Langlauf, wo man sich Skier und Stöcke brechen und trotzdem eine Medaille gewinnen kann. Das geht nicht», sagte der 31-Jährige.

Für McGrath ist es innert weniger Tage der zweite schwere Schlag, den er zu verarbeiten hat. Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ist sein Grossvater verstorben. Mit diesem verband McGrath eine sehr enge Beziehung. «Es ist unbeschreiblich schmerzhaft, diese Worte schreiben zu müssen», schrieb der 25-Jährige am Tag danach auf Instagram, «gleichzeitig bin ich so glücklich, dass ich den besten Grossvater hatte und so viel Zeit meines Lebens mit dir verbringen durfte.»

Wegen des Verlusts seines Grossvaters fuhr McGrath bei den Olympischen Spielen mit einem Trauerflor. Im Riesenslalom wurde er Fünfter, im Slalom ging er trotz des starken 1. Laufs ebenfalls leer aus. Dies macht es dem jungen Norweger sicher nicht einfacher, die Trauer zu verarbeiten.

Es ist ihm zu wünschen, dass er bald wieder nach vorne blicken kann. Denn als Leader im Slalom-Weltcup könnte Atle Lie McGrath bald doch noch einen grossen Erfolg feiern.

Loïc Meillard ist Slalom-Olympiasieger! Schweizer Ski-Stars historisch
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 79
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Kreative Stars im Scheinwerferlicht – Kuura Koivisto während der Big-Air-Qualifikation.
quelle: keystone / alex plavevski
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Amadeus
16.02.2026 16:35registriert September 2015
Ehrlich gesagt finde ich den Artikel im Ton ein bisschen komisch. "Tragischer Held", Meme Pinguin, Witze zum Bergsteigen... Der Mann hat seinen Grossvater und eine sicher geglaubte Medaille verloren, die er vielleicht seinem Grossvater hätte widmen wollen. Ein bisschen weniger mit dem Witz-Hammer draufschlagen wäre doch auch möglich gewesen, finde ich.
450
Melden
Zum Kommentar
avatar
SD1980
16.02.2026 16:23registriert August 2018
Das tat extrem weh beim Zuschauen aufgrund der Vorgeschichte.
430
Melden
Zum Kommentar
avatar
Loeffel
16.02.2026 16:29registriert Oktober 2016
FREE HUGS TO ATLE 🤗
230
Melden
Zum Kommentar
7
Die Magie ist zurück, der Weg zur Medaille weiterhin offen
Der «kanadische Schock» (1:5) ist überwunden. Der Sieg gegen Tschechien (4:3 n. V.) öffnet den Weg zu einer Medaille. Hockey ist eben doch ein Teamsport.
Die Frage war: Wie reagieren die Schweizer auf die Ausfälle von drei ihrer wichtigsten Spieler (Kevin Fiala, Denis Malgin, Andrea Glauser) und auf die ernüchternde Lehrstunde gegen Kanada (1:5)? Die Antwort: Mit der bestmöglichen aller Reaktionen.
Zur Story