Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
Das wird heute bei Olympia wichtig: Gute Chancen für Schweizer Medaillen
Die Highlights
An der Ski-WM 2025 gewannen die Schweizer Männer in der Team-Kombination Gold, Silber und Bronze. Nun steht die Disziplin erstmals bei den Olympischen Spielen auf dem Programm – und natürlich zählen die Schweizer zu den Favoriten, allen voran das Duo Marco Odermatt und Loïc Meillard. Um 10.30 Uhr steht die Abfahrt auf dem Programm, ab 14.00 Uhr fällt im Slalom-Durchgang die Entscheidung.
Schon vorher könnte es die erste Schweizer Frauen-Medaille dieser Spiele geben. Um 12.30 Uhr beginnt der Final im Ski-Slopestyle der Frauen. Mathilde Gremaud, letztes Jahr Weltmeisterin und 2022 Olympiasiegerin, war in der Qualifikation die Beste.
«Ich habe zwei verschiedene Pläne, vor allem für die Sprünge. Ich werde mit den Trainern eine Strategie zurechtlegen und einen Lauf wählen, mit dem ich mich am wohlsten fühle», sagte Gremaud. Ihre erste Herausforderin ist wohl die Chinesin Eileen Gu. Mit Giulia Tanno steht eine zweite Schweizerin in diesem Final.
Alle Entscheidungen
10.30 und 14.00 Uhr: Ski alpin, Männer, Team-Kombination
mit den Duos Marco Odermatt/Loïc Meillard, Franjo von Allmen/Tanguy Nef, Alexis Monney/Daniel Yule, Stefan Rogentin/Matthias Iten
12.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Slopestyle
mit Mathilde Gremaud, Giulia Tanno
17.30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 1000 m
mit Kaitlyn McGregor
19.00 Uhr: Skispringen, Männer, Normalschanze
mit Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Felix Trunz
19.30 Uhr: Snowboard, Frauen, Big Air
Weitere Schweizer Einsätze
Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller
Curling, Mixed-Doppel, Schweiz – Kanada (10.05 Uhr)
Natalie Maag
Rodeln, Einsitzer, 1. und 2. Lauf (17.00 und 18.30 Uhr)
Schweiz – USA
Eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe A (20.40 Uhr)
(ram/sda)