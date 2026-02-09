Hochnebel
Das wird heute bei Olympia wichtig: Gute Chancen für Schweizer Medaillen

Am Montag stehen bei den Olympischen Spielen fünf Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Die Schweizer Delegation in Mailand-Cortina darf voller Zuversicht in die Woche starten.
09.02.2026, 04:44

Die Highlights

An der Ski-WM 2025 gewannen die Schweizer Männer in der Team-Kombination Gold, Silber und Bronze. Nun steht die Disziplin erstmals bei den Olympischen Spielen auf dem Programm – und natürlich zählen die Schweizer zu den Favoriten, allen voran das Duo Marco Odermatt und Loïc Meillard. Um 10.30 Uhr steht die Abfahrt auf dem Programm, ab 14.00 Uhr fällt im Slalom-Durchgang die Entscheidung.

Odermatt ist dabei – das sind die Schweizer Duos in der Team-Kombination

Schon vorher könnte es die erste Schweizer Frauen-Medaille dieser Spiele geben. Um 12.30 Uhr beginnt der Final im Ski-Slopestyle der Frauen. Mathilde Gremaud, letztes Jahr Weltmeisterin und 2022 Olympiasiegerin, war in der Qualifikation die Beste.

«Ich habe zwei verschiedene Pläne, vor allem für die Sprünge. Ich werde mit den Trainern eine Strategie zurechtlegen und einen Lauf wählen, mit dem ich mich am wohlsten fühle», sagte Gremaud. Ihre erste Herausforderin ist wohl die Chinesin Eileen Gu. Mit Giulia Tanno steht eine zweite Schweizerin in diesem Final.

Alle Entscheidungen

10.30 und 14.00 Uhr: Ski alpin, Männer, Team-Kombination
mit den Duos Marco Odermatt/Loïc Meillard, Franjo von Allmen/Tanguy Nef, Alexis Monney/Daniel Yule, Stefan Rogentin/Matthias Iten

12.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Slopestyle
mit Mathilde Gremaud, Giulia Tanno

Mathilde Gremaud of Switzerland, left, and Giulia Tanno of Switzerland celebrate in the finish area after the second run of the women&#039;s ski freestyle slopestyle qualification at the 2026 Olympic ...
Gremaud (links) gratuliert Tanno zum Finaleinzug.Bild: keystone

17.30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 1000 m
mit Kaitlyn McGregor

19.00 Uhr: Skispringen, Männer, Normalschanze
mit Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Felix Trunz

19.30 Uhr: Snowboard, Frauen, Big Air

Weitere Schweizer Einsätze

Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller
Curling, Mixed-Doppel, Schweiz – Kanada (10.05 Uhr)

Natalie Maag
Rodeln, Einsitzer, 1. und 2. Lauf (17.00 und 18.30 Uhr)

Schweiz – USA
Eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe A (20.40 Uhr)

(ram/sda)

