Petra Vlhova ist und bleibt die Königin von Zagreb. Bild: keystone

Vlhova schafft den Zagreb-Hattrick – Holdener fährt knapp am Podest vorbei

Wendy Holdener verpasst im Weltcup-Slalom in Zagreb einen weiteren Podestplatz knapp. Die Schwyzerin wird Vierte.

Der zweite Lauf von Wendy Holdener im Video. Video: SRF

Die Siegerin hiess zum dritten Mal in Folge am Sljeme Petra Vlhova. Die Slowakin, die in diesem vier der bisherigen fünf Weltcup-Slaloms gewonnen hat, entschied das Duell gegen Mikaela Shiffrin mit einer halben Sekunde Vorsprung für sich. Die Amerikanerin war nach einer durch die Ansteckung mit dem Coronavirus bedingten Pause wieder am Start.

Vlhovas Fahrt zum Sieg im Video. Video: SRF

Holdener fehlten 25 Hundertstel zum 3. Rang, den sie nach dem ersten Lauf belegt hatte. Dritte wurde am Ende die Weltmeisterin Katharina Liensberger aus dem Vorarlberg. Michelle Gisin klassierte sich bei schwierigen Bedingungen als Zehnte. Die hohen Temperaturen setzten der Piste zu. Dazu wehte ein starker Wind, der Blätter von den umliegenden Bäumen auf die Piste blies.

«Es war sehr schwierig, ein gutes Gefühl zu bekommen. Man wusste von der Stimmung her schon, dass es schwierig ist. (...) Ein vierter Platz ist immer doof. Aber ich versuche, das mitzunehmen, was ich gut gemacht habe, und den Rest zu verbessern.» Wendy Holdener über ihr Rennen in Zagreb. srf

Zum dezimierten Schweizer Team gehörten nur noch Elena Stoffel und Selina Egloff. Die Walliserin und die Bündnerin verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf. Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard mussten wegen einer Corona-Erkrankung auf den Start verzichten. (dab/sda)