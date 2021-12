Gisin fährt aufs Riesenslalom-Podest – Rast katapultiert sich in die Top Ten

Riesenslalom in Courchevel 1. Mikaela Shiffrin USA

2. Sara Hector SWE +0,86

3. Michelle Gisin +1,08

9. Camille Rast +2,78

18. Wendy Holdener +4,03

21. Simone Wild +4,69

23. Corinne Suter +4,87 Nicht im 2. Lauf: Vivianne Härri, Vanessa Kasper, Priska Nufer. Out u.a.: Andrea Ellenberger, Selina Egloff, Marta Bassino ITA, Meta Hrovat SLO.

Michelle Gisin überzeugte auf schwieriger Piste. Bild: keystone

Gisin nach langer Krankheit zurück auf dem Podest – Rast fährt in die Top Ten

Einen Tag nach ihrem langjährigen Freund Luca De Aliprandini fährt auch Michelle Gisin auf das Podest eines Weltcup-Riesenslaloms. Beim überlegenen Sieg der Amerikanerin Mikaela Shiffrin wird die Obwaldnerin in Courchevel Dritte.

Michelle Gisin erreichte nach ihrem schwierigen Sommer, in welchem sie am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte, erstmals wieder das Podest. «Ich weiss fast nicht, was ich sagen soll, es ist so schön», war Gisin im SRF-Interview überglücklich.

Der Riesenslalom-Sieg in Courchevel ging an Mikaela Shiffrin. Die 26-Jährige sicherte sich in Courchevel ihren 72. Weltcupsieg, den sechsten im WM-Ort von 2023, mit riesigem Vorsprung. Die Amerikanerin distanzierte die Schwedin Sara Hector um 0,86 Sekunden und löste Sofia Goggia aus Italien an der Spitze der Weltcup-Gesamtwertung ab.

Einmal mehr eine Klasse für sich: Mikaela Shiffrin. Bild: keystone

«Habe das Gröbste hoffentlich hinter mir»

Gisin als Dritte war 1,08 Sekunden langsamer als die Siegerin. Die Obwaldnerin, die im ersten Lauf als einzige Fahrerin weniger als eine Sekunde auf Shiffrin eingebüsst hatte, kam damit zu ihrem ersten Podestplatz des Winters. «Es war ein extrem harter zweiter Lauf», befand sie. Sie habe die Lichtverhältnisse etwas falsch eingeschätzt und sich für ein zu dunkles Brillenglas entschieden. «Dass ich es trotzdem heruntergebracht habe, ist sensationell.»

Der 1. Lauf von Michelle Gisin, mit dem sie auf Zwischenrang 2 fuhr. Video: SRF

Gisin hofft nun, dass es ihr nach ihrer langen gesundheitlichen Probleme wieder besser geht. «In Val d'Isère habe ich gemerkt, dass ich das Gröbste hoffentlich hinter mir habe. Aber es fehlen immer noch viele Skitage, ich habe viel Training verpasst.» Umso schöner sei es, dass es dennoch bereits wieder zu einem Podestplatz gereicht habe.

Rast mit der 45 auf Platz 9

Die Walliserin Camille Rast überzeugte im ersten von zwei Riesenslaloms in Courchevel mit Rang 9. Im ersten Lauf fuhr sie mit Startnummer 45 auf Zwischenrang 16, in der Entscheidung verbesserte sie sich mit der viertbesten Laufzeit weiter. «Ich bin wirklich zufrieden», strahlte Rast im SRF, «es geht viel besser als noch zu Beginn der Saison.»

Camille Rast brillierte in beiden Läufen. Bild: keystone

Weltcup-Punkte gab es auch für Wendy Holdener (18. Platz), Simone Wild (21.) und Corinne Suter (23.). Vanessa Kasper, Vivianne Härri und Priska Nufer verpassten den Vorstoss in die Top 30. Andrea Ellenberger und Selina Egloff schieden im ersten Lauf aus.

Riesenslalom-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami muss wegen ihres positiven Corona-Tests von letzter Woche in Val d'Isère auch bei den Rennen in Courchevel aussetzen. Morgen Mittwoch findet ein weiterer Riesenslalom statt. (ram/sda)