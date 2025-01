Schwuler Skispringer outet sich nach Tod seines Partners: «Will nicht mehr weglaufen»

Stekala zählt zu den erfahrenen polnischen Skispringern. 2020/21 belegte er bei der Vierschanzentournee den sechsten Platz. In diesem Jahr ist er bei dem Event nicht dabei. Zuletzt sprang er im zweitklassigen Continental Cup.

Mit Beginn des neuen Jahres beginne ein neues Kapitel: «Ich will nicht länger verbergen, wer ich bin. Ich bin ich – ein Mann, der geliebt hat und immer noch liebt. Und ich weiss, dass er wollen würde, dass ich weiterhin im Einklang mit mir selbst lebe.»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Stekala schreibt von seinem Partner, den er 2016 kennenlernte und der im vergangenen November verstarb. «Wir liebten uns im Stillen, versteckten unsere Liebe vor der Welt, um das zu schützen, was uns am wichtigsten war.» Er schrieb zudem: «Jeder Tag ohne ihn ist ein Kampf, aber gleichzeitig auch eine Erinnerung daran, wie unendlich ich geliebt habe und wie sehr ich geliebt wurde.»

«Heute jedoch will ich nicht mehr weglaufen», schrieb der 29-Jährige bei Instagram. «Ich möchte, dass ihr mich wirklich kennenlernt. Ich bin schwul.»

Der Skispringer Andrzej Stekala berichtet erstmals öffentlich über sein Leben als schwuler Spitzensportler. Der Pole schreibt unter anderem: «Jahrelang habe ich im Verborgenen gelebt, mit der Angst, dass das, was ich bin, alles zunichtemachen könnte, wofür ich so hart gearbeitet habe.»

Andrzej Stekala beim Weltcup in Zakopane vor einem Jahr.

Andrzej Stekala beim Weltcup in Zakopane vor einem Jahr. Bild: www.imago-images.de

«Ich war bei einem Eishockey-Spiel im reichsten Land der Welt.» So lautet der Titel eines Videos von Influencer Robert Greeley, der sich im kanadischen Neufundland aufmachte, um in der Altjahreswoche den Spengler Cup in Davos zu besuchen.