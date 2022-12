Ski live: Riesenslalom in Semmering mit Gut-Behrami und Gisin im Ticker

Die Frauen bestreiten in Semmering zum Jahresabschluss drei Rennen in drei Tagen. Der erste von zwei Riesenslaloms ist das Ersatzrennen für Sölden.

«Es ist cool zum Fahren, weil es so unruhig ist. Mein Start war gut und der obere Teil ganz okay, dann habe ich aber ein- oder zweimal ein bisschen den Rhythmus verloren und mich nach guter Passage nicht richtig getraut weiterzuziehen. Trotzdem bin ich eigentlich gut dabei, da ist im 2. Lauf noch etwas möglich.»

Die Schweizerinnen gehören im ersten von zwei Riesenslaloms in Semmering am Morgen nicht zu den Schnellsten. Lara Gut-Behrami belegt nach dem ersten Lauf den 8. Platz, Michelle Gisin liegt auf Zwischenrang 13. Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr.

Feuz muss für Rennen in Bormio absagen +++ Chargers siegen und stehen in den Playoffs

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Lawrow: Ukraine will NATO in den Krieg ziehen +++ Weiter Kämpfe in Bachmut

Nichts ist besser als ein Freitag, an dem es 32 lustige Tierbilder gibt

Genug von all den Weihnachtsessen? Hier 13 Karten zur US-Fast-Food-Industrie

So lustig wird es, wenn die Nachbarschaft über Zettel kommuniziert

Ein weihnachtliches Massenphänomen in den USA: «Porch Pirates»

Was der Schweizer Trainer und sein Star von der U20-WM erwarten

Die Schweiz will an der U20-WM in Halifax und Moncton im Minimum die Viertelfinals erreichen. Nach Eiszeit im Sommer kann die Junioren-Nati auch auf NHL-Erstrunden-Draft Lian Bichsel zählen.

Die Schweizer treffen in der Gruppe B in Moncton der Reihe nach auf Finnland (heute, 17 Uhr), Lettland (27. Dezember), die USA (29. Dezember) und die Slowakei (31. Dezember). Insbesondere gegen die Letten und die Slowaken rechnen sie sich Chancen aus. Um die angestrebten Viertelfinals zu erreichen, müssen sie eine Mannschaft hinter sich lassen. «Es wird pickelhart», kündigt Headcoach Marco Bayer an.