Camille Rast zeigte im ersten Lauf eine starke Leistung. Bild: keystone

Rast im ersten Lauf schneller als Shiffrin – auch Holdener in Kranjska Gora auf Podestkurs

Die Schweizerinnen brillieren beim Weltcup in Kranjska Gora auch im Slalom. Camille Rast führt nach dem 1. Lauf vor Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener.

Nach ihrem ersten Weltcupsieg im Riesenslalom überhaupt ist Camille Rast bestens platziert, um auch im Slalom erstmals in dieser Saison zu triumphieren. Nach dem ersten Durchgang führt die Weltmeisterin mit einer Zehntelsekunde vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die in diesem Winter nach fünf Rennen noch ungeschlagen ist.

«Ich bin zufrieden. Es war ein spezieller Lauf. Ich finde das cool, wenn die Kurssetzer was Neues machen. Das macht den Lauf spannend.» Camille Rast gegenüber «SRF» nach dem 1. Lauf.

Der erste Lauf von Camille Rast. Video: SRF

Die beiden dürften den Sieg unter sich ausmachen, denn auf dem 3. Platz weist Wendy Holdener bereits 77 Hundertstel Rückstand auf. Die Schwyzerin ist damit bestens positioniert, nach zwei 4. und je einem 6., 7. und 8. Rang erstmals in dieser Saison auf das Podest zu fahren.

Der erste Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Direkt hinter der WM-Zweiten folgen mit Paula Moltzan (89 Hundertstel hinter Rast) eine weitere Amerikanerin sowie die Österreicherin Katharina Truppe (90 Hundertstel).

Auf dem Weg zu einem Saison-Bestresultat ist Mélanie Meillard als Zwölfte. Auch Eliane Christen hat als Neunzehnte für den zweiten Durchgang eine viel versprechende Ausgangslage.

Die weiteren Schweizerinnen scheiterten klar. Nicole Good (44.) und Aline Höpli (49.) waren zu langsam, Anuk Brändli, Aline Danioth und Janine Mächler schieden aus. Der zweite Lauf startet um 12.15 Uhr. (riz/sda)