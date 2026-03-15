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Holdener wird bei Shiffrins 109. Weltcupsieg Dritte im Slalom von Are

Weltcup-Slalom in Are
1. Mikaela Shiffrin USA
2. Emma Aicher GER +0,94
3. Wendy Holdener SUI +1,00
Die weiteren Schweizerinnen:
10. Camille Rast +2,29
16. Mélanie Meillard +2,63
27. Eliane Christen +4,82​
Switzerland&#039;s Wendy Holdener sticks her tongue out as she reacts at the finish area, during an alpine ski, women&#039;s World Cup slalom, in Are, Sweden, Sunday, March 15, 2026. (AP Photo/Marco T ...
Wendy Holdener feiert ihre starke Fahrt.Bild: keystone

Holdener wird bei Shiffrins 109. Weltcupsieg Dritte – Aicher fightet um grosse Kugel

Wendy Holdener steht beim Slalom in Are als Dritte auf dem Podest. Sie muss sich einzig Mikaela Shiffrin und Emma Aicher geschlagen geben.
15.03.2026, 13:3015.03.2026, 13:41

Erneut war gegen Mikaela Shiffrin kein Kraut gewachsen. Die Amerikanerin gewann im neunten Slalom der Weltcup-Saison zum achten Mal. Die Olympiasiegerin nahm der Konkurrenz 94 Hundertstel und mehr ab und stellte ihre Dominanz einmal mehr eindrücklich unter Beweis.

United States&#039; Mikaela Shiffrin reacts after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup slalom, in Are, Sweden, Sunday, March 15, 2026. (AP Photo/Marco Trovati) Mikaela Shiffrin
Shiffrin jubelt über ihren Triumph.Bild: keystone

Am Ort, an dem sie im Dezember 2012 ihr erstes Weltcuprennen gewann, feierte sie nun ihren 109. Sieg auf höchster Stufe. Emma Aicher war die einzige, die weniger als eine Sekunde auf die entfesselte Shiffrin einbüsste.

Die deutsche Allrounderin hält damit die Spannung im Gesamtweltcup aufrecht. Bei noch vier ausstehenden Rennen führt Shiffrin mit 140 Punkten Vorsprung. «Ich werde Ende Saison sowieso zufrieden sein, egal wie es ausgeht», sagte die 22-jährige Aicher.

«Ich freute mich sehr»

Wendy Holdener machte im zweiten Lauf einen Rang gut und fing die Vorjahressiegerin Katharina Truppe noch ab. Für die Schwyzerin war es nach Platz 4 im Olympia-Slalom eine Genugtuung und erst der zweite Podestplatz in dieser Saison nach Rang 3 in Kranjska Gora.

Holdeners Fahrt aufs Podest.Video: SRF

«Ich wusste, dass die vor mir alle sehr gut sind bei diesen Verhältnissen», sagte Holdener im SRF, «darum wusste ich, dass ich richtig gut fahren muss. Als ich im Ziel die Zeit sah, freute ich mich sehr. Es wurde dann noch richtig spannend.»

Rast für einmal geschlagen

Camille Rast konnte ihr Potenzial im ersten Slalom nach den Olympischen Spielen nicht auf den frühlingshaften Schnee bringen. Die Silbermedaillengewinnerin von Cortina d'Ampezzo kam in beiden Läufen nicht richtig in die Gänge und belegte am Ende lediglich Platz 10.

Mélanie Meillard machte in der Entscheidung vier Plätze gut und klassierte sich im 16. Rang. In die andere Richtung ging es für Eliane Christen, die im zweiten Lauf vier Ränge einbüsste und sich im 27. Schlussrang klassierte. Sowohl die Westschweizerin als auch die Urnerin sind beim Saisonfinale der besten 25 Fahrerinnen in Hafjell dabei. (ram/sda)

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