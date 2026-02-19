Fatton gewinnt erstes Skibergsteigen-Gold – Männer im Final dramatisch am Podest vorbei

Marianne Fatton jubelt über ihren Olympiasieg.Bild: keystone
Marianne Fatton ist die erste Olympiasiegerin in der Sparte Skitourenrennen. Die Neuenburgerin gewinnt in Bormio den Sprint vor der favorisierten Französin Emily Harrop.
Fatton bezwang die Nummer 1 der Weltrangliste, bereits zum zweiten Mal an einem Grossanlass. Im vergangenen März hatte sie sich bei der Heim-WM in Morgins im Wallis ebenso überraschend durchgesetzt.
Der Final mit Fattons Triumph.Video: SRF
«Ich weiss gar nicht, was passiert ist, es ist unglaublich», so die strahlende Fatton in einer ersten Reaktion. «Ich habe immer daran geglaubt, aber dass ich es nun realisieren konnte … wow!»
Dank guten Wechseln zu Gold
Fatton hatte ihre Anwartschaft auf olympisches Edelmetall schon bei ihren ersten zwei Auftritten angedeutet. Den Vorlauf gewann die Neuenburgerin, im Halbfinal musste sie sich einzig Emily Harrop geschlagen geben.
Das Duell mit der Französin entschied Fatton dank besserer Wechsel für sich. Sowohl beim Übergang vom Treppensteigen zurück auf die Ski als auch bei jenem zwischen letztem Anstieg und der Abfahrt Richtung Ziel war sie ihrer Konkurrentin überlegen. «Ich merkte in der Abfahrt, dass es gut kommt und dachte mir nur, dass ich mir das nicht mehr nehmen lassen darf», sagte die Olympiasiegerin im SRF.
Fatton kann schon die Abfahrt, Harrop (Mitte) ist geschlagen.Bild: keystone
Enttäuschung bei den Männern
Caroline Ulrich, die zweite Schweizer Teilnehmerin, kam im anderen Halbfinal nicht über Rang 4 hinaus und schied aus.
Auf Männer-Seite erfüllten sich die berechtigten Hoffnungen auf Edelmetall nicht. Der Bündner Arno Lietha und der Zürcher Jon Kistler mussten sich vorab wegen verpatzten Wechseln mit den Plätzen 4 beziehungsweise 6 begnügen.
Beide hatten sie sich ihren Platz im Final auf äusserst souveräne Weise gesichert. Nach ihren Siegen im Vorlauf entschieden sie auch ihre Halbfinals für sich. Vorab Kistler tat dies in einem Rennen mit namhafter Konkurrenz. Der WM-Dritte liess den Weltmeister Oriol Cardona aus Spanien und den WM-Zweiten Thibault Anselmet aus Frankreich hinter sich. Cardona sicherte sich nach WM- auch Olympia-Gold, Anselmet gewann hinter dem unter neutraler Flagge antretenden Nikita Filippow Bronze. (ram/sda)
Der Tag im Liveticker:
Zwei Wettkämpfe, drei Final-Teilnehmer, eine Medaille – und die ist aus Gold. Aus Schweizer Sicht ist die olympische Premiere des Skibergsteigens ein Erfolg. Auf persönlicher Ebene sehen das Jon Kistler, Arno Lieth und die im Halbfinal gescheiterte Caroline Ulrich wohl anders.
Oriol Cardona Coll heisst der Olympiasieger. Der Spanier gewinnt vor Nikita Filippov und Thibault Anselmet.
Den Schweizern bleiben nur die Ränge 4 und 6 für Arno Lietha und Jon Kistler. Nach dem brillanten Auftakt in den Final ist das eine Enttäuschung für die beiden Athleten.
Lietha braucht eine gefühlte Ewigkeit, um seine Felle zu verstauen.
Cardona Coll allein auf weiter Flur – und Kistler abgeschlagen. Lietha aktuell auf dem Bronzeplatz.
Kistler verliert beim Wechsel der Anschluss und Lietha stolpert auf der Treppe! Heieiei!
Kistler, Lietha und Cardona haben sich etwas abgesetzt. Nun der erste Wechsel.
Kistler mit einem Schreckmoment in der Diamant-Sektion, aber es bleibt bei einem Strauchler.
Die Schweizer kommen gut in die Gänge, sie setzen sich gemeinsam an die Spitze.
Zwei Schweizer, zwei Spanier, ein Franzose und ein neutraler Athlet (aka ein Russe) sind die sechs Teilnehmer.
Jon Kistler und Arno Lietha haben in Vorlauf und Halbfinal überzeugt und ihre Ambitionen für eine Medaille angemeldet. Ihre Gegner:
- Oriol Cardona Coll (ESP)
- Ot Ferrer Martinez (ESP)
- Thibault Anselmet (FRA)
- Nikita Filippov (AIN)
Die Goldmedaille von Marianne Fatton hat schöne Auswirkungen im Medaillenspiegel:
GOLD FÜR MARIANNE FATTON!
Die erste Olympiasiegerin im Skibergsteigen geht an die Schweiz. Fatton gewinnt vor Topfavoritin Emily Harrop aus Frankreich und der Spanierin Ana Alonso Rodriguez.
Fatton geht als erste in die Abfahrt. Chum jetzt!
Fatton übernimmt beim zweiten Wechsel die Spitze! Harrop mit Mühe beim Anschallen der Skis.
Sehr guter Wechsel, auf der Treppe schliesst Fatton zu Harrop auf.
Harrop läuft klar voraus. Aber dann folgt Fatton, bevor es auf die Treppe geht.
In der Diamant-Sektion sind Emily Harrop und Marianne Fatton vorne.
Fatton reiht sich mit den beiden Französinnen vorne ein. Der Start: top.
Gleich geht's los in Bormio. Holt die Schweiz bei der Premiere der Sportart gleich eine Medaille?
Die Topfavoritin heisst Emily Harrop und kommt aus Frankreich. Ihre grosse Rivalin ist die Westschweizerin Marianne Fatton.
Die anderen Finalistinnen:
- Ana Alonso Rodriguez (ESP)
- Margot Ravinel (FRA)
- Tatjana Paller (GER)
- Giulia Murada (ITA)
Arno Lietha steht direkt im Final. Mit ihm schafft es auch Nikita Filippov aus Russland. Über die Zeit weiter kommen Anselmet aus dem ersten Halbfinal und Ferrer Martinez.
Lietha geht als Führender in die Abfahrt – gleich haben wir den zweiten Schweizer im Final.
Ferrer Martinez büsst in der Wechselzone Zeit ein. Lietha und der Russe sind vorne.
Lietha und Ferrer Martinez gehen als Erste auf die Treppe, auf der Lietha im Halbfinal noch gestrauchelt war.
Wie vorhin: Ein Schweizer und ein Spanier stürmen voraus.
Blitzstart von Lietha. Er ist gleich mal vorn.
Arno Lietha ist der Schweizer Trumpf in diesem Lauf. Auf dem Papier ist er der Favorit. Ob er diesem Status auf dem Schnee der Pista Stelvio gerecht wird?
Jon Kistler steht im Final! Souverän gewinnt er diesen Halbfinal vor Oriol Cardona Coll. Bärenstark, der 22-jährige Zürcher.
Kistler geht als erster in die Abfahrt. Der Final ist nur noch ein paar Kurven entfernt.
Kistler und der Spanier Cardona Coll haben sich vom Rest abgesetzt. Sieht aktuell sehr gut aus für den Schweizer.
Kistler gelingt der Start – wie wir gelernt haben, sehr wichtig. Sofort liegt der Schweizer vorne.
Jon Kistler ist die Schweizer Vertretung in diesem ersten Halbfinal. Er bekommt es unter anderem mit der Weltnummer 1 aus Spanien zu tun, mit Oriol Cardona Coll. Seine anderen Gegner sind Thibault Anselmet (FRA), Bu Luer (CHN), Hans-Inge Klette (NOR) und Phillip Bellingham (AUS).
Der letzte Wechsel war nicht gut, Ulrich belegt Rang 4. Reicht es über die Zeit, um in den Final zu kommen?
Nein! Caroline Ulrichs Leistung reicht nicht. Marianne Fatton wird die einzige Schweizerin sein, wenn es erstmals um Olympiamedaillen im Skibergsteigen geht.
Top-Wechsel auf die Ski von Ulrich! Sie kommt als Vierte auf dem «Gipfel» an.
Bevor es auf die Treppe geht, sind fünf Athletinnen beisammen, Ulrich ist eine von ihnen – aber hinten.
Ulrich gelingt der Start mittelprächtig, sie reiht sich an Position 5 ein.
Folgt Caroline Ulrich ihrer Landsfrau Fatton in den Final? Auf dem Papier ist der zweite Halbfinal sehr ausgeglichen besetzt. Könnte eine enge Kiste geben.
Emily Harrop aus Frankreich gewinnt den Halbfinal vor Marianne Fatton. Die erste Schweizerin steht damit im Final.
Hudelwetter in Bormio. Fatton läuft an der Spitze, bevor die Ski das erste Mal ausgezogen werden.
Die Französin Emily Harrop und die Schweizin Marianne Fatton sind die klaren Favoritinnen. Kommen sie direkt weiter oder müssen sie zittern? Vor allem die beiden Spanierinnen werden versuchen, ihnen in die Suppe zu spucken.
Um 12.55 Uhr beginnen die Halbfinals. Marianne Fatton
bestreitet den ersten Halbfinal, Caroline Ulrich
steht im Teilnehmerinnenfeld des zweiten Halbfinals.
Um 13.25 Uhr geht es bei den Männern weiter. Jon Kistler
bestreitet den ersten Halbfinal, Arno Lieth
den zweiten.
Die ersten zwei der jeweils sechs Startenden schaffen es in den Final. Dazu kommen die zwei Zeitschnellsten der Halbfinals.
Lietha geht als Führender in die Abfahrt, die aus ein paar Toren und einem kleinen Sprung besteht. Mit einem Skirennen, wie wir sie kennen, haben diese Abfahrten nichts zu tun, das sieht aus wie auf jeder Skipiste irgendwo in den Schweizer Bergen.
Arno Lietho souverän weiter. Mit ihm weiter sind Anselmet und Klette.
Der Lietha-Express fräst den Berg hinauf wie der Yeti auf Ecstasy. Sofort setzt sich der Schweizer an die Spitze.
Kann Arno Lietha ebenso überzeugen? Das sind seine Gegnerin:
- Hans-Inge Klette NOR
- Jan Elantkowski POL
- Thibault Anselmet FRA
- Finn Hösch GER
- Jakub Siarnik SVK
Jon Kistler löst seine erste Aufgabe des Tages hervorragend. Er gewinnt seinen Vorlauf vor Filippov und Drion du Chapois.
Kistler hat alles im Griff, läuft souverän vorne weg.
Kistler mit dem Top-Start, setzt sich gleich an die Spitze.
Jon Kistler trifft auf diese Gegner:
- Maximilien Drion du Chapois BEL
- Nikita Filippov AIN
- Cameron Smith USA
- Trym Dalset Lodoen NOR
- Phillip Bellingham AUS
¡Que viva España! Die Spanier Cardona Coll und Ferrer Martinez werden Erster und Zweiter, mit ihnen schafft es der Franzose Giner Dalmasso weiter. Nun die beiden Vorläufe mit den Schweizer Teilnehmern.
Viele Frauen hatten Mühe, als sie zu Fuss die Treppe hochsteigen mussten. Vor den Männer-Vorläufen wurde nun am Element gearbeitet.
Die Italienerin Murada und mit Alonso Rodriguez und Costa Diez zwei Spanierinnen stehen in den Halbfinals.
Die Österreicherin Hiemer stolpert die Treppe hinauf. Geplatzt der Traum von einer Medaille.
Marianne Fatton wird ihrem Status als Gold-Anwärterin gerecht. Die Westschweizerin gewinnt ihren Vorlauf überlegen. Mit ihr stehen Ravinel und Jagercikova ebenfalls in den Halbfinals.
Fatton marschiert mit Jagercikova vorne weg. Bald werden die Ski auf den Rücken geschnallt und es muss eine Treppe hochgesprintet werden.
Nun die grosse Schweizer Medaillenhoffnung: Marianne Fatton.
Das sind ihre Gegnerinnen:
- Margot Ravinel FRA
- Marianna Jagercikova SVK
- Johanna Hiemer AUT
- Alba de Silvestro ITA
- Lara Hamilton AUS
Caroline Ulrich schafft es sicher in die Halbfinals. Hinter Harrop und Paller belegt sie Rang 3. Weiter geht der Wettkampf für sie um 12.55 Uhr.
Den Zmittag hat sie nicht im Rucksack dabei: Die Schweizer tragen ein Modell, das nicht einmal einen Reissverschluss hat, weil im Sprint nichts mitgetragen werden muss.
Harrop und Ulrich liegen nach der Laufsektion vorne. Harrop wechselt etwas schneller. Die beiden und die Deutsche Paller haben sich abgesetzt.
Ulrich liegt voraus, als das Feld in die Laufsektion kommt, wo die Ski ausgezogen und an den Rucksack geschnallt getragen werden müssen.
Das sind die Gegnerinnen der Schweizerin Caroline Ulrich:
- Emily Harrop aus Frankreich, die Topfavoritin.
- Rebeka Cully aus der Slowakei
- Tatjana Paller aus Deutschland
- Ida Waldal aus Norwegen
- Anna Gibson aus den USA
Zur Erinnerung: Die ersten drei dieser sechs schaffen es direkt in die Halbfinals.
In Bormio schneit es. Richtiges Outdoor-Wetter für die Ski-Kraxler.
Frauen
09.50 Vorlauf 1 mit Caroline Ulrich
10.00 Vorlauf 2 mit Marianne Fatton
10.10 Vorlauf 3
12.55 Halbfinals
13.55 Final
Männer
10.30 Vorlauf 1
10.40 Vorlauf 2 mit Jon Kistler
10.50 Vorlauf 3 mit Arno Lietha
13.25 Halbfinals
14.15 Final
Sehr gut, es winken Medaillen. Die Schweiz ist gemeinsam mit Frankreich und Spanien eine von nur drei Nationen, die jeweils zwei Frauen und Männer an die Olympischen Spiele schicken durfte.
Grösster Trumpf ist Marianne Fatton (Bild). Die 30-jährige Neuenburgerin ist 2025 im Sprint Weltmeisterin geworden. Mit ihr tritt Caroline Ulrich an.
Bei den Männern schafften Jon Kistler und Arno Lietha für die Schweiz die Qualifikation. Der 22-jährige Zürcher Kistler gewann an der letzten WM die Bronzemedaille. Im Weltcup im amerikanischen Solitude gewann im Dezember Kistler vor Lietha.
Auf der Pista Stelvio in Bormio, wo die alpinen Skirennfahrer um Gold, Silber und Bronze fuhren. Ein gutes Omen für die Schweizer Skibergsteiger, schliesslich räumten von Allmen, Meillard und Odermatt im grossen Stil ab.
Sechs Athleten starten gemeinsam. Sie absolvieren den ersten Teil eines Anstiegs auf Ski mit Fellen. Dann ziehen sie die Latten aus, schnallen sie an den Rucksack und rennen zu Fuss weiter. Für einen dritten Teil geht's wieder in die Bindung. Kenner weisen auf die Bedeutung der Wechselzone hin: Oft entscheiden sich Rennen dort.
Oben angekommen werden die Felle weggerissen und es geht auf die Abfahrt auf einer ausgeflaggten Strecke. Ein Lauf dauert etwa drei bis dreieinhalb Minuten.
So sieht das aus:
Je 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen am Start. Es gibt drei Vorläufe, jeweils die ersten drei kommen weiter und dazu drei Lucky Loser: jene eigentlich Ausgeschiedenen, die über alle drei Läufe gesehen am schnellsten waren.
Skimo, Ski Mountaineering, Skibergsteigen, Skitourenrennen – man hört vieles. Alles ist richtig. International hat sich «Skimo» als Abkürzung für «Ski Mountaineering» etabliert. Auf deutsch ist am ehesten «Skibergsteigen» geläufig.