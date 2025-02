Super-G der Männer, Crans-Montana 1. Marco Odermatt (SUI) 1:21,53

2. Alexis Monney (SUI) +0,28

3. Dominik Paris (ITA) +0,39 …

7. Franjo Von Allmen (SUI) +0,63

16. Stefan Rogentin (SUI) +1,00

22. Justin Murisier (SUI) +1,39

27. Loïc Meillard (SUI) +1,51

38. Marco Kohler (SUI) +1,98

Out: James Crawford (CAN), Fredrik Moeller (NOR), Lars Rösti (SUI)-



Odermatt jubelt vor dem Schweizer Fahnenmeer in Crans-Montana. Bild: keystone

Schweizer Ski-Festspiele gehen weiter! Odermatt gewinnt zuhause vor Monney und Paris

Marco Odermatt bleibt im Super-G auf der Siegerstrasse. Der Weltmeister von Saalbach gewinnt in Crans-Montana, Alexis Monney sorgt als Zweiter für den nächsten Schweizer Doppelerfolg.

Odermatt, der seinen 45. Weltcup- und achten Saisonsieg feiert, triumphierte im WM-Ort 2027 mit 0,28 Sekunden Vorsprung vor seinem Markenkollegen Monney.

Das Stöckli-Duo sorgte für den ersten Doppelerfolg im Weltcup für die Schweizer Skifirma. Auf Rang 3 folgte Dominik Paris (0,39 zurück). Für den Italiener ist es der erste Podestplatz in diesem Winter.

So fährt Marco Odermatt zu seinem 45. Weltcupsieg. Video: SRF

Odermatt als Zweiter und Monney als Dritter hatten in Crans-Montana schon tags zuvor in der Abfahrt überzeugt. Schneller als diese zwei war am Samstag nur Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen gewesen. Der Berner Oberländer erwischte jedoch im Super-G nach glänzendem Start eine entscheidende Passage vor einem flacheren Abschnitt nicht ideal und verlor als Siebter 0,63 Sekunden auf die Spitze.

Monney fährt hinter Odermatt auf Rang 2. Video: SRF

«Wenn Franjo schon seinen WM-Titel in der Abfahrt mit einem Sieg bestätigt, so musste ich natürlich auch», so Odermatt im SRF-Interview. «Da man beim Set-Up von der Abfahrt einiges übernehmen kann, wusste ich, dass es für den Super-G auch gut passt.»

Punkte gab es aus Schweizer Sicht am Sonntag auch für Stefan Rogentin, der als 16. allerdings bereits eine Sekunde einbüsste, Justin Murisier (22.) und Loïc Meillard (27.).

Ein grosser Fehler wirft Von Allmen zurück. Video: SRF

Dank seinem 15. Weltcup-Sieg im Super-G, dem dritten in dieser Saison nach Beaver Creek und Kitzbühel, darf sich Odermatt dem Gewinn der ersten Kristallkugel in dieser Saison schon fast gewiss sein. Der Nidwaldner führt in der Disziplinen-Wertung bei nur noch zwei ausstehenden Rennen mit 181 Punkten Vorsprung vor Mattia Casse. Der Italiener ist der einzige verbliebene Konkurrent von Odermatt, der den Super-G-Weltcup auch in den beiden Vorjahren zu seinen Gunsten entschieden hat. Der nächste Super-G findet am 9. März in Kvitfjell in Norwegen statt.

Odermatt gelang zudem in Crans-Montana auch im Gesamtweltcup ein grosser Schritt vorwärts. Der vierte Triumph in Serie ist dem 27-Jährigen kaum mehr zu nehmen. Der Norweger Henrik Kristoffersen, der nur Slaloms und Riesenslaloms fährt, liegt exakt 500 Punkte hinter Odermatt zurück. Als Dritter folgt Loïc Meillard mit 605 Punkten Rückstand.

Nächste Station im Männer-Weltcup ist Kranjska Gora. In Slowenien steht am kommenden Samstag ein Riesenslalom und tags darauf ein Slalom auf dem Programm. (abu/sda)