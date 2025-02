Tschechische Skirennfahrerin nach einem Monat aus dem Koma geholt

Schnell in der Loipe, Fehler am Schiessstand – Häcki-Gross und Baserga verpassen Top 10

Die Schweizer Biathletinnen zeigen an der WM in Lenzerheide im Einzel über 15 km eine gute Teamleistung. Für die erste Schweizer WM-Medaille reicht es beim Sieg der Französin Julia Simon aber nicht.

Am Ende ärgerte sich Lena Häcki-Gross doch etwas. Trotz einer starken Leistung in der Loipe reichte es der 29-jährigen Obwaldnerin im Einzel nicht zu einem Ergebnis in den Top 10. Nach 15 Kilometern und 20 Schüssen landete Häcki-Gross auf Platz 16, Amy Baserga wurde 19. und Aita Gasparin 20. Alle drei vergaben ein besseres Resultat mit zwei Fehlern am Schiessstand.