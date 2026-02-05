Lindsey Vonn am Mittwoch in Cortina. Bild: keystone

Odermatt wünscht Vonn eine Medaille – Paris warnt die verletzte Speed-Queen



Kann man mit einem erst vor einer Woche erlittenen Kreuzbandriss im Knie eine Olympia-Abfahrt gewinnen? Überhaupt ins Ziel kommen? Wenn es einer gelingen kann, dann Lindsey Vonn.

Marcel Hauck, cortina / Keystone-SDA

Selbst in Bormio, wo die Männer ab Samstag ihre Olympiarennen austragen, blickt man gebannt nach Cortina d'Ampezzo. Dort, auf der anderen Seite des Stilfserjochs und des Südtirols spielt sich aktuell ein Drama ab, das weit über die Skiwelt hinaus bewegt.

Lindsey Vonn kämpft trotz eines gerissenen Kreuzbandes wie eine Löwin um ihren Traum, im Alter von 41 Jahren noch einmal eine Olympiamedaille zu gewinnen – 16 Jahre nach ihrem Abfahrtsgold in Vancouver.

Die Bewunderung ist Vonn auch von ihren männlichen Kollegen gewiss. «Sie ist eine der Grössten aller Zeiten», schwärmt beispielsweise Marco Odermatt. «Sie ist schon von so vielen Verletzungen zurückgekommen und hat so viele unglaubliche Comebacks geschafft. Ich hoffe, dass sie fahren kann und eine Medaille gewinnt.»

Vonn fühlt sich stark

Ob Vonn tatsächlich antreten kann, wird sich in den kommenden Tagen weisen. Vorerst wurde ihr Knie noch keinem Test auf der Piste unterzogen, das erste Abfahrtstraining der Frauen fiel am Donnerstag dem in Massen gefallenen Neuschnee zum Opfer. Das Rennen auf der Olimpia delle Tofane ist für Sonntag geplant.

In Cortina selber platzte der Raum für die Pressekonferenzen im grossen Medienzentrum aus allen Nähten, als das US-Speedteam am frühen Mittwochabend Hof hielt. Die aktuelle Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson war auch da, doch das Interesse galt nur einer.

Lindsey Vonn machte gute Miene zum bösen Spiel. Bei ihrem Sturz in der gleich danach abgebrochenen Abfahrt in Crans-Montana am letzten Freitag hatte sie sich einen Kreuzbandriss, Verletzungen am Meniskus und Knochenprellungen im linken Knie zugezogen. Dennoch lachte sie und machte klar: Ihren Traum will sie nicht aufgeben.

«Wir haben viel Pflege gemacht und Ärzte konsultiert, ich war in der Turnhalle und bin heute Ski gefahren», erzählte die mit 84 Weltcupsiegen zweiterfolgreichste Skifahrerin der Geschichte. «Das Knie hält gut, ich fühle mich stark und habe Vertrauen darin, dass ich am Start stehen werde.»

Vonn hatte ihr Comeback, notabene mit einer Teilprothese aus Titan im rechten Knie, mit dem einzigen Ziel Olympia in Cortina gestartet. Und wie sie das tat. Nach einem vielversprechenden Start im letzten Winter, stand sie in den ersten fünf Abfahrten dieser Saison ohne Ausnahme auf dem Podest und führt die Weltcup-Wertung mit 144 Punkten Vorsprung überlegen an. Dazu kommt, dass die spektakuläre Olimpia delle Tofane zu ihren absoluten Lieblingsstrecken gehört, auf der sie in Abfahrt und Super-G schon zwölf (!) Weltcupsiege gefeiert hat. Reicht das, um mit dem eben erst gerissenen Kreuzband konkurrenzfähig zu sein?

Warnung von Dominik Paris

Nicht wenige glauben daran. «Es gibt einige, die ohne ein repariertes Kreuzband fahren», streicht der österreichische Abfahrtsstar Vincent Kriechmayr heraus. «Wenn sie das aber nur eine Woche nach dem Unfall macht, ist das schon unglaublich.» Er sei ein grosser Fan, schwärmt auch der Österreicher. «Mit welcher Hingabe sie ihren Sport betreibt, ist fabelhaft. Sie ist eine grosse Inspiration für uns alle.»

Einer, der gut nachvollziehen kann, wie sich Vonn gerade fühlt, ist Dominik Paris. «Ich versuchte einst, am Tag nach einem Kreuzbandriss in Kitzbühel zu starten und musste schnell einsehen, dass dies nicht möglich war», sagt der italienische Routinier und hebt deshalb auch den Warnfinger. «Sie war oft verletzt und weiss sicher, wie sie damit umgehen muss. Aber ich hoffe, dass sie keine Dummheit begeht.»

Paris fährt bei Olympia mit einem Goldhelm. Bild: keystone

Uneingeschränkt optimistisch gibt sich Vonns Landsmann Ryan Cochran-Siegle. Der Schnellste des ersten Abfahrtstrainings ist sich sicher: «Sie ist eine so unglaubliche Athletin und mental derart unzerstörbar. Täuscht euch nicht: Sie wird am Sonntag eine echte Gefahr für ihre Konkurrentinnen sein.»

Eines ist klar: Lindsey Vonn wird in den nächsten Tagen im Fokus der Öffentlichkeit bleiben. Und auch wenn die Amerikanerin das Rampenlicht stets genossen hat, auf so viel zusätzliches Drama hätte sie sicher gerne verzichtet. Es ist jedenfalls ein riskantes Spiel, das sie mit ihrer Gesundheit spielt.